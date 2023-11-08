İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul’da toplu ulaşım ve alışverişlerde kullanılan İstanbulkart için iade kampanyasını duyurdu. 1-30 Kasım 2023 tarihleri arasında cumartesi ve pazar günleri toplu taşıma araçlarında ilk (QR) karekod geçişlerinde yüzde 10 bakiye iade edilecek.

İstanbulkart QR ile iade nasıl alınır?

Kampanya başlangıç tarihi itibarıyla Cumartesi ve Pazar günleri İstanbulkart Mobil üzerinden yapılan ilk QR kod ile geçiş ücretinin %10’u dijital İstanbulkart’a iade edilecektir.

Bir kullanıcı aynı hafta sonu hem Cumartesi günü hem de Pazar günü ilk QR geçişi için ödül alabilecektir. Aynı kullanıcı Kasım ayı boyunca kampanyadan aynı koşullarda faydalanabilecektir.

Ulaşımda Metrobüs ve Marmaray kullanımlarında geçiş tutarından iade tutarı düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ödüllendirme hesaplanır.

QR ile geçiş hangi araçlarda geçerli?

Ücretsiz kart hariç tüm ulaşım araçlarında QR ile geçiş yapabilir.

Kazanılan ödülün nakit karşılığı talep edilemez. Kampanyadan faydalanabilmek için kampanyaya katılmadan önce açık rıza tercihlerinin açık olması ve en az bir ticari elektronik ileti izninin verilmiş olması gereklidir.

Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri nereden düzenlenir?

Açık rıza ve ticari elektronik ileti izinleri İstanbulkart Mobil’den ya da https://bireysel.istanbulkart.istanbul adresinde profil sayfasından düzenlenebilir.

Sistemsel gecikmelerden kaynaklı ödül TL yüklemelerinde oluşabilecek aksaklıklarda BELBİM AŞ müşteri memnuniyeti kapsamında TL ödül yüklemesini en kısa sürede gerçekleştirecektir.

İstanbulkart Paramı nasıl alırım?

İstanbulkart varsa banka kartlarını da taşımaya gerek kalmayacak. TROY özelliği sayesinde Türkiye genelindeki tüm ATM'lerden para çekme veya yatırma işlemi yapılabilecek. İstanbulkart'ın hesabında ne kadar bakiye varsa, en yakın ATM'den nakit çekim yapılabilecek.

İstanbulkart'ın mobil özellikleri neler?

İstanbulkart bakiye yükleme

IOS işletim sisteminde de TL ve abonman yükleme talimatını NFC yoluyla tanımlama

Uygulamaya giriş yapmadan çevrim dışı QR kodla ödeme işlemi

HES kodu eşleştirme

6 haneli tek şifre ile uygulamaya kolay giriş

İstanbulkart vizeleme talimatı ve talimatın NFC ile tanımlanması

Parmak izi tanıma ve Face ID (yüz tanıma) özelliğiyle uygulamaya güvenli giriş

Kanal bazlı olarak ticari elektronik ileti izni







