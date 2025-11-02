Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İTO açıkladı: Ekim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

İTO açıkladı: Ekim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

19:002/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Ekim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler
Ekim ayında fiyatı en çok artan ve düşen ürünler

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında İstanbul’da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. 336 ürün arasında 227’sinin fiyatı artarken, 23 ürün ucuzladı. Listenin zirvesinde yüzde 54,39’luk artışla kadın kabanı yer aldı. Fiyatı en çok düşen ürün ise yüzde 15,95’lik gerilemeyle oyuncak oldu.

İstanbul'da ekimde fiyatı en çok artan ürün kadın kabanı, en çok düşen ürün ise oyuncak oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), ekim ayında perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı. Ekimde bir önceki aya göre indekste yer alan 336 ana üründen 227'sinin fiyatında artış izlenirken, 23 ürünün fiyatı azaldı.


Geçen ay fiyatı en fazla artan ürün yüzde 54,39 ile kadın kabanı oldu. Bunu yüzde 51,05 ile erkek montu, yüzde 47,64 ile erkek botu, yüzde 46,48 ile kadın botu, yüzde 40,80 ile erkek kazağı, yüzde 40,02 ile kadın montu ve yüzde 38,36 ile kadın kazağı izledi. Fiyatı en çok artan diğer ürünler ise yüzde 31,29 ile salatalık, yüzde 30,40 ile çocuk montu, yüzde 23,03 ile fındık içi, yüzde 21,30 ile çarliston biber ve yüzde 19,70 ile erkek ayakkabısı oldu.


Geçen ay fiyatlar kadın ayakkabısında yüzde 19,37, dolmalık biberde yüzde 19,20, balıkta yüzde 19,08 ve sivri biberde yüzde 18,15 arttı. Ekimde bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürün yüzde 15,95 ile oyuncak oldu. Onu yüzde 14,38 ile şarap, yüzde 13,55 ile taze fasulye, yüzde 12,81 ile mandalina, yüzde 10,40 ile kıvırcık salata, yüzde 7,05 ile şehirlerarası otobüs bileti ücreti, yüzde 6,46 ile ıspanak ve yüzde 4,41 ile kağıt sofra malzemeleri izledi.


Fiyatı en çok azalan diğer ürünler ise yüzde 3,82 ile havuç, yüzde 3,72 ile limon, yüzde 3,23 ile maydanoz, yüzde 2,86 ile roka, yüzde 1,75 ile erik ve yüzde 1,69 ile tuvalet kağıdı oldu.


Fiyatı en çok artan ürünler:

Kadın kabanı – %54,39

Erkek montu – %51,05

Erkek botu – %47,64

Kadın botu – %46,48

Erkek kazağı – %40,80

Kadın montu – %40,02

Kadın kazağı – %38,36

Salatalık – %31,29

Çocuk montu – %30,40

Fındık içi – %23,03

Fiyatı en çok azalan ürünler:

Oyuncak – %15,95

Şarap – %14,38

Taze fasulye – %13,55

Mandalina – %12,81

Kıvırcık salata – %10,40

Şehirlerarası otobüs bileti – %7,05

Ispanak – %6,46

Kağıt sofra malzemeleri – %4,41

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#ekim
#fiyatı en çok artan ve azalan ürünler
#İTO
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ başvuruları için geri sayım: 2025 TOKİ 500 bin konut projesinde kura çekimi ne zaman, nasıl yapılacak, sonuçlar nereden öğrenilecek? İşte tüm detaylar