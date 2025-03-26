Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz’in ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu önemli gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek önemlidir.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Ramazan ayının son on günü içerisinde rastgele bir gece değil, özel bir gece olarak belirlenmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi, aşağıdaki nedenlerden dolayı vurgulanır:

Kuran'ın İndirildiği Gece: Kadir Gecesi, Kuran'ın ilk ayetlerinin Hz. Muhammed'e (s.a.v.) Cebrail vasıtasıyla indirilmeye başladığı gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, İslam dininin temel kaynağı olan Kuran'ın indirildiği bir gece olması, Kadir Gecesi'nin büyük bir önem kazanmasını sağlar.

Bin Aydan Daha Hayırlı: Kuran'da, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğu ifade edilir. Bu da geceye verilen önemi artırır.

Rahmet ve mağfiret gecesidir: Bu gecede yapılan duaların kabul edilme ihtimali daha yüksektir.Esenlik ve selamet gecesidir. Bu gecede şeytanlar zincire vurulur ve yeryüzüne inmezler.

Duaların Kabul Edildiği Gece: Kadir Gecesi, duaların kabul edildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu gece ibadetlerini artırarak dua edenlerin duaları kabul olabilir.

Günahların Affedildiği Gece : Kadir Gecesi, günahların affedildiği bir gece olarak kabul edilir. Bu nedenle, bu gece ibadetlerini artırarak tövbe edenlerin günahları affedilebilir.

Toplumsal Dayanışma: Kadir Gecesi, Müslümanların bir araya gelerek birlikte ibadet ettiği ve toplumsal dayanışmanın arttığı bir gecedir. Bu nedenle, Kadir Gecesi, Müslümanlar için birbirleriyle kaynaşma ve yardımlaşma fırsatı sunar.

Tüm bu sebeplerden dolayı, Kadir Gecesi İslam dininde büyük bir öneme sahip ve Müslümanlar için manevi bir değer taşıyan bir gecedir.

KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?

Kadir Gecesi zamanının tayin edilebilmesi için dikkat edilen bazı rivayetler Diyanet tarafından şöyle anlatılıyor:

Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.

Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

BU YIL KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimde, Kadir Gecesi'nin 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi eda edileceği bildirildi.







