Kadir Gecesi, İslam inancında Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak kabul edilir ve bin aydan daha hayırlı olduğu belirtilir. Bu gecenin fazileti Kadir Suresi'nde tek tek anlatılıyor. Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul edilirken, Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor. Kadir gecesinde ne oldu, hangi olaylar meydana gelmiştir? İşte detaylar...
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi, ramazanın 27. gecesi olan 5 Nisan'da idrak edilecek. Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz’in ekseriyetle son 10 gecede arayınız buyurduğu önemli gecedir. Kur’an-ı Kerim’in indirildiği bu geceyi ibadet ve dua ile geçirmek önemlidir.
KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?
Kadir Gecesi, İslam dininde büyük bir öneme sahip olan bir gece olarak kabul edilir. Bu gece, Ramazan ayının son on günü içerisinde rastgele bir gece değil, özel bir gece olarak belirlenmiştir. Kadir Gecesi'nin önemi, aşağıdaki nedenlerden dolayı vurgulanır:
Tüm bu sebeplerden dolayı, Kadir Gecesi İslam dininde büyük bir öneme sahip ve Müslümanlar için manevi bir değer taşıyan bir gecedir.
KADİR GECESİ'NDE NE OLDU?
Kadir Gecesi zamanının tayin edilebilmesi için dikkat edilen bazı rivayetler Diyanet tarafından şöyle anlatılıyor:
Kadir Gecesi Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir Gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında (Bakara, 2/185) ve bu gecede indirilmiştir (Kadr, 97/1). Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır.
Abdullah b. Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber (s.a.s.), "Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın." (Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426) buyurmuş, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanık olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.
Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu (Müslim, Salâtü'l-Müsâfirîn, 179-180) genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan'ın son on gününün tek gecelerinde (Müslim, Sıyâm, 207) veya son yedi gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır (Müslim, Sıyâm, 205-206). Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.
BU YIL KADİR GECESİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimde, Kadir Gecesi'nin 26 Mart 2025 Çarşamba gecesi eda edileceği bildirildi.