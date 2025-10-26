Yeni Şafak
Türk Standardları Enstitüsü personel alımı yapıyor: Başvuru tarihi ve şartları açıklandı

10:1526/10/2025, Pazar
Kamu personel alımı TSE iş ilanı
Türk Standardları Enstitüsü , merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 91 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. TSE personel alımı için başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek. İşte Türk Standardları Enstitüsü hangi meslekte alım yapıyor? İşte detaylar.

Türk Standardları Enstitüsü personel alımı yapıyor. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak.

Türk Standardları Enstitüsü personel alımı başvurusu ne zaman?

Başvurular 1 Kasım'da başlayıp 10 Kasım'da saat 23.59'da sona erecek.

Adaylar, başvurularını Kariyer Kapısı ve TSE'nin internet sitesinin (http://www.tse.org.tr) "Duyurular" bölümünde alım ilanının yayınlanmasını müteakip, e-Devlet üzerinden TSE-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresleri üzerinden yapabilecek.

Başvuran adaylar, mezun oldukları öğrenim programları ve KPSS puan türlerine göre, en yüksek puanı alandan başlayarak sıralanacak ve atama yapılacak pozisyon sayısının 4 katı kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacak.

TSE personel alımı sınava girecekler ne zaman açıklanacak?

Sınava girme hakkı kazananlar 20 Kasım'da TSE'nin internet sitesi ile Kariyer Kapısı Platformu üzerinden ilan edilecek.

#Türk Standardları Enstitüsü
#TSE alımları
#Kamu iş ilanı
