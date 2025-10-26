Türk Standardları Enstitüsü personel alımı yapıyor. Enstitünün merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 57 mühendis, 4 kimyager, 4 denetçi yardımcısı, 8 tekniker, 10 memur, 4 koruma ve güvenlik görevlisi, 1 bahçıvan, 2 şoför ve 1 odacı olmak üzere 91 personel alınacak.