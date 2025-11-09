Kasım tatili kaç gün sürecek, ne zaman bitecek? MEB 2025-2026 Sömestr, ikinci ara tatil ve yaz tatili tarihleri belli oldu

Öğrenciler yılın ilk ara tatiline kavuştu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) açıkladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre Kasım ara tatili 10 Kasım Pazartesi günü başladı. Tatil, 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Hafta sonlarıyla birleşen bu dönem, milyonlarca öğrenci için toplam 9 günlük bir mola anlamına geliyor.





Yeni eğitim öğretim yılı Eylül ayında başlamıştı. Yoğun geçen ilk haftaların ardından öğrenciler ve öğretmenler, hem dinlenmek hem de yeni döneme enerji toplamak için bu arayı değerlendirecek. MEB, ara tatillerin sadece dinlenme süresi değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal gelişim için de bir fırsat olduğunu vurguluyor.





Kasım ara tatilinde 9 günlük dinlenme fırsatı

Bu yıl Kasım ara tatili, 10-14 Kasım tarihleri arasında uygulanıyor. 15 ve 16 Kasım tarihlerinin hafta sonuna denk gelmesiyle birlikte öğrenciler toplamda 9 gün boyunca okula ara verecek. Tatilin ardından ders zili 17 Kasım Pazartesi günü yeniden çalacak.





Kasım tatili, öğrenciler için yılın ilk nefes arası olarak görülüyor. MEB, bu süre zarfında öğrencilere kitap okumaları, doğa yürüyüşlerine katılmaları ve aileleriyle vakit geçirmeleri yönünde tavsiyelerde bulunuyor.

Sömestr ve ikinci ara tatil tarihleri

Kasım tatilinin ardından gözler ikinci dönem tatil aralıklarına çevrildi. MEB’in yayımladığı resmi takvime göre yarıyıl tatili (sömestr), 19 Ocak’ta başlayacak ve 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrenciler ikinci döneme 2 Şubat 2026 Pazartesi günü yeniden başlayacak.





İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu tatil de tıpkı Kasım döneminde olduğu gibi hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrencilerin dinlenme süresini uzatacak.





Yaz tatili Haziran’da başlayacak

MEB takvimine göre 2025-2026 eğitim öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek. Böylece öğrenciler yaklaşık iki buçuk aylık bir yaz tatiline girecek. Yeni eğitim yılı ise her zaman olduğu gibi Eylül ayının ikinci haftasında başlayacak. Yıl boyunca toplam üç tatil dönemiyle öğrenciler hem dinlenme hem de sosyal faaliyetler için zaman bulacak. Eğitim uzmanları, bu tatil aralıklarının öğrencilerin akademik başarılarına olumlu katkı sağladığını belirtiyor.

Kasım tatili için geri sayım bitti

Kasım ara tatiliyle birlikte milyonlarca öğrenci kısa bir mola dönemine adım attı. Aileler kısa tatil planlarını yaparken, öğrenciler yoğun ders temposundan uzaklaşmanın keyfini çıkarıyor. Ara tatillerin amacı ise yalnızca dinlenmek değil; aynı zamanda öğrencilerin kendilerini kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda geliştirmelerine fırsat sunmak. MEB’in tatil politikasına göre, bu kısa molalar eğitim sürecinin daha verimli geçmesini ve öğrencilerin ikinci döneme daha motive başlamasını hedefliyor.





MEB tatil takvimi 2025-2026

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;

Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025