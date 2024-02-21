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Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2024 dini takvimiyle birlikte Ramazan ayının başlangıç tarihi belli oldu. Ramazan ayı bu sene 11 Mart Pazartesi günü başlayacak. İlk teravih 10 Mart Pazar akşamı yatsı namasıyla kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet 2024 Ramazan imsakiyesi yayımlanmasıyla birlikte Kocaeli İmsakiyesi 2024 belli oldu. İşte 2024 Kocaeli Ramazan imsakiyesi imsak, sahur, iftar, akşam ezan saati.

14:44 - 21/02/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2024
Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2024

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girmek üzereyiz. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geliyor. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılınacak. O gece de ilk sahura kalkılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.

11 Mart 2024 Pazartesi Ezan Saatleri (Kocaeli imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:47

Güneş: 07:11

Öğle: 13:15

İkindi: 16:32

Akşam: 19:09

Yatsı: 20:28

12 Mart 2024 Salı Ezan Saatleri (Kocaeli imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:46

Güneş: 07:10

Öğle: 13:15

İkindi: 16:32

Akşam: 19:10

Yatsı: 20:29

13 Mart 2024 Çarşamba Ezan Saatleri (Kocaeli imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:44

Güneş: 07:108

Öğle: 13:15

İkindi: 16:33

Akşam: 19:11

Yatsı: 20:30

14 Mart 2024 Perşembe Ezan Saatleri (Kocaeli imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:42

Güneş: 07:06

Öğle: 13:14

İkindi: 16:34

Akşam: 19:13

Yatsı: 20:31

15 Mart 2024 Cuma Ezan Saatleri (Kocaeli imsak, sahur, iftar vakitleri)

İmsak: 05:40

Güneş: 07:05

Öğle: 13:14

İkindi: 16:34

Akşam: 19:14

Yatsı: 20:33

KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024

Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?

İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).



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1 saat önce
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