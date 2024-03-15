On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in manevi iklimine girdik. 2024 Ramazan ayının birinci günü 11 Mart 2024 Pazartesi gününe denk geldi. İlk teravih 10 Mart akşamı yatsı namazıyla birlikte kılındı. O gece de ilk sahura kalkıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Ramazan imsakiyesini yayımladı. İşte Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2024 imsak, sahur, iftar, akşam ezan saatleri.
KOCAELİ RAMAZAN İMSAKİYESİ 2024
Oruç tutmakla yükümlü olmanın şartları nedir?
İslâm’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları Müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle Müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir (Kâsânî, Bedâî’, 2/87).
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir. İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte, ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir (Ebû Dâvûd, Salât, 26 [494-495]; Tirmizî, Salât, 182 [407]).