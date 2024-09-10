LDL, halk arasında "kötü kolesterol" olarak bilinir çünkü damarların daralmasına ve tıkanmasına yol açarak kalp krizi veya inme riskini artırabilir. HDL ise "iyi kolesterol" olarak adlandırılır, çünkü fazla kolesterolü vücuttan temizleyerek damar sağlığını korur. Kötü kolesterolün artması, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir, bu da kalp hastalıklarına yol açabilecek ciddi bir sorundur. Bu nedenle

dengeli beslenme, egzersiz