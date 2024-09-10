Kolesterol Seviyesini Düşürmenin Doğal ve Etkili Yöntemleri
Doktorlar, kolesterol seviyelerinin yüksek olması durumunda ilaç kullanımını tavsiye ederken, belirli bir düzeyin altındaki vakalarda yaşam tarzı değişikliklerinin yeterli olabileceğini belirtirler. Kolesterol, kandaki iki ana tür lipoprotein ile ölçülür: düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL).
Kolesterolü Kontrol Altına Almanın İlaçsız Yolları Nelerdir?
Kolesterolü Kontrol Altına Almanın İlaçsız Yolları Nelerdir?
LDL, halk arasında "kötü kolesterol" olarak bilinir çünkü damarların daralmasına ve tıkanmasına yol açarak kalp krizi veya inme riskini artırabilir. HDL ise "iyi kolesterol" olarak adlandırılır, çünkü fazla kolesterolü vücuttan temizleyerek damar sağlığını korur. Kötü kolesterolün artması, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir, bu da kalp hastalıklarına yol açabilecek ciddi bir sorundur. Bu nedenle
dengeli beslenme, egzersiz
ve gerektiğinde ilaç tedavisi, kolesterol seviyelerinin yönetiminde önemli bir rol oynar.
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Kolesterol Nasıl Düşürülür?
Sağlıklı Bir Yaşam İçin Kolesterol Nasıl Düşürülür?
20 yaş ve üzeri yetişkinlerde, kandaki LDL (kötü kolesterol) seviyesinin desilitre başına 100 miligramın altında olması sağlıklı kabul edilir. Eğer LDL seviyesi 190 miligrama ulaştığında, doktorlar genellikle kolesterol düşürücü ilaçlar reçete eder. Ancak, uzmanlar, 189 miligram ve altındaki seviyelerde, yaşam tarzı değişikliklerinin kolesterolü kontrol altına almak için yeterli olabileceğini belirtmektedir. Bu değişiklikler arasında
sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kilo kontrolü
ve
sigarayı bırakmak
gibi önlemler yer alır.
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1 saat önce