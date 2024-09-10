|
Özgün

İlaç kullanmadan kolesterolle başa çıkmanın püf noktaları

Kolesterol seviyesi normalin üstünde olan bazı kişiler, yan etkilerinden dolayı ilaç kullanmak istemeyebiliyor. Düzenli ve iyi uyumak, sigarayı bırakmak ve stresi azaltmak kolesterol seviyesini düşürebilir. İşte ilaç kullanmadan kolesterolle başa çıkmanın yolları.

14:29 - 10/09/2024 Salı
Güncelleme: 14:32 - 10/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Kolesterol Seviyesini Düşürmenin Doğal ve Etkili Yöntemleri
Kolesterol Seviyesini Düşürmenin Doğal ve Etkili Yöntemleri

Doktorlar, kolesterol seviyelerinin yüksek olması durumunda ilaç kullanımını tavsiye ederken, belirli bir düzeyin altındaki vakalarda yaşam tarzı değişikliklerinin yeterli olabileceğini belirtirler. Kolesterol, kandaki iki ana tür lipoprotein ile ölçülür: düşük yoğunluklu lipoprotein (LDL) ve yüksek yoğunluklu lipoprotein (HDL).

Kolesterolü Kontrol Altına Almanın İlaçsız Yolları Nelerdir?

LDL, halk arasında "kötü kolesterol" olarak bilinir çünkü damarların daralmasına ve tıkanmasına yol açarak kalp krizi veya inme riskini artırabilir. HDL ise "iyi kolesterol" olarak adlandırılır, çünkü fazla kolesterolü vücuttan temizleyerek damar sağlığını korur. Kötü kolesterolün artması, kalbin daha fazla çalışmasına neden olabilir, bu da kalp hastalıklarına yol açabilecek ciddi bir sorundur. Bu nedenle
dengeli beslenme, egzersiz
ve gerektiğinde ilaç tedavisi, kolesterol seviyelerinin yönetiminde önemli bir rol oynar.

Sağlıklı Bir Yaşam İçin Kolesterol Nasıl Düşürülür?

20 yaş ve üzeri yetişkinlerde, kandaki LDL (kötü kolesterol) seviyesinin desilitre başına 100 miligramın altında olması sağlıklı kabul edilir. Eğer LDL seviyesi 190 miligrama ulaştığında, doktorlar genellikle kolesterol düşürücü ilaçlar reçete eder. Ancak, uzmanlar, 189 miligram ve altındaki seviyelerde, yaşam tarzı değişikliklerinin kolesterolü kontrol altına almak için yeterli olabileceğini belirtmektedir. Bu değişiklikler arasında
sağlıklı beslenme, düzenli egzersiz, kilo kontrolü
ve
sigarayı bırakmak
gibi önlemler yer alır.

#Kolesterol
#Kolesterolü düşürme yolları
#sağlıklı beslenme
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
KPSS önlisans sınav sonuçları 2024 ne zaman açıklanacak? Gözler ÖSYM sonuç ekranında