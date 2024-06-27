|
Özgün

Koray Aydın kimdir?

İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Koray Aydın 1955 yılında doğdu. Eski bayındırlık ve iskan bakanı. Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir. İşte Koray Aydın'ın hayatı.

16:06 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:10 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Koray Aydın kimdir?
Koray Aydın kimdir?

Koray Aydın, 5 Aralık 1955 tarihinde Trabzon'da doğdu. Trabzon'un Yomra ilçesinin Özdil köyündendir. İlk ve orta öğrenimini babası Halil İbrahim Aydın'ın memuriyeti sebebiyle Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.

1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Makina-Elektrik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.

Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir.

2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti.

2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Partiye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.

Ali Yerlikaya kimdir?

Konya doğum olan Ali Yerlikaya, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 27 Ekim 2018'den beri İstanbul Valisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2015-18 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Ali Yerlikaya, 26 Ekim 2018 Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği atanmıştı. Ali Yerlikaya yeni kabinede Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı oldu. Peki Ali Yerlikaya kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hayatı ve biyografisi.

#Koray Aydın
#Koray Aydın hayatı
#Koray Aydın iyi parti
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SGK girişi 1999 - 2008 olanlara tek şart açıklandı: 3600 ve 5400 günle emeklilik için...