Konya doğum olan Ali Yerlikaya, ilk, orta ve lise eğitimini aynı şehirde tamamladıktan sonra 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi "Kamu Yönetimi" bölümünden mezun oldu. 29.05.2003 tarihinde İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğine, 09.02.2004 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü görevine atandı. 27 Ekim 2018'den beri İstanbul Valisi olarak görev yapmaktadır. Daha önce 2015-18 yılları arasında Gaziantep Valisi olarak görev yaptı. Ali Yerlikaya, 26 Ekim 2018 Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı ile İstanbul Valiliği atanmıştı. Ali Yerlikaya yeni kabinede Süleyman Soylu'nun yerine İçişleri Bakanı oldu. Peki Ali Yerlikaya kimdir nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın hayatı ve biyografisi.