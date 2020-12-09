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Koronavirüs 17 yaşındaki Leylanın acı günü Terör babasını, korona annesini aldı
TÜRKİYE

17 yaşındaki Leyla'nın acı günü: Terör babasını, korona annesini aldı:

Adana’da 1996 yılında bölücü terör örgütü PKK’nın çevik kuvvet şube müdürlüğüne yaptığı canlı bombalı saldırıda 1 yaşındayken babası şehit olan Sena Öztürk, annesini de korona virüs nedeniyle kaybetti.

Haber Merkezi İHA
Annesini kaybeden genç kızı ayakta durmakta güçlük çekti.
Annesini kaybeden genç kızı ayakta durmakta güçlük çekti.

Seyhan ilçesinde 25 Ekim 1996 tarihinde bir otomobilden inen hamile görünümlü 17 yaşındaki Leyla Kaplan adlı terörist, koşarak Adana Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü binasına girmek istemiş, başaramayacağını anlayınca nizamiye yakınında üzerindeki 3 kilo TNT’yi patlatmıştı. Bombalı intihar saldırısında Kaplan parçalanarak ölürken, 3 polis ve 1 vatandaş yaşamını yitirmiş, 7’si polis 11 kişi de yaralanmıştı.

Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü
KORONAVİRÜS
Bir ayda aynı aileden 3 kişi koronavirüsten öldü
  • Terör örgütü PKK’nın polise yönelik gerçekleştirdiği ilk canlı bombalı saldırısında şehit olan Ramazan Keserci’den (26) geriye 1 yaşındaki Sena Öztürk (25) ve eşi Serpil Keserci (48) kaldı.

Koronaya yenildi


Anne Keserci kızını büyütüp evlendirdi. Ancak geçtiğimiz yıl Aralık ayında ilk kez Çin’de görülün daha sonrada tüm dünyaya yayılıp Türkiye’ye de Mart ayında giren yeni tip korona virüse şehidin eşi Keserci’de yakalandı. Yaklaşık 20 gün önce rahatsızlanan ve hastaneye kaldırılan Keserci dün hayatını kaybetti. Keserci’nin cenazesi yakınları ve polisler tarafından adli tıp kurumu morgundan alındıktan sonra Kabasakal Mezarlığına getirildi.

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KORONAVİRÜS
Bursa'da kahreden olay: Bir ay içinde aynı aileden dört kişi koronaya yenildi

Cenazede korona önlemleri


Burada Keserci’nin kızı Sena Öztürk annesinin cenazesini görünce gözyaşlarına boğuldu. Bir süre sonra çok az sayıda kişiyle Keserci’nin cenaze namazı kılındı. Namaz kılınırken de kızı Öztürk gözyaşlarına boğulurken onu yakınları teskin etti. Cenaze namazının ardından Keserci’nin cenazesi toprağa verildi.

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