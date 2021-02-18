Koronavirüs Türkiyenin 18 Şubat koronavirüs tablosu Vaka sayısı düşme eğiliminde
TÜRKİYE

18 Şubat koronavirüs tablosu: Test sayısı, vaka ve ölü sayısı

Türkiye'nin 18 Şubat koronavirüs tablosu: Vaka sayısı düşme eğiliminde

Sağlık Bakanlığı 18 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı. Bakanlığın sitesinde yer alan Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası bugüne ait tabloyu paylaştı. Tablodaki veriler incelendiği zaman uzun zamandır yükseliş eğiliminde olan vaka sayısının son birkaç gündür düşme eğilimine geçtiğini söylemek mümkün. Öte yandan ölü sayısında ise bir süredir devam eden düşüş istikrarını hala koruyor. İşte 18 Şubat koronavirüs ölü, vaka, hasta sayısı...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. 18 Şubat koronavirüs tablosu, vaka sayısının düşme eğilimine geçtiğini gösteriyor.

18 Şubat vaka sayısı kaç?

  • Buna göre, son 24 saatte 115 bin 406 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 241 kişinin testi pozitif çıktı, 83 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 640 oldu. Son 24 saatte 7 bin 217 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 504 bin 50'ye yükseldi.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Test sayısı 31 milyon 981 bin 492'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 616 bin 600, vefat sayısı 27 bin 821, ağır hasta sayısı 1187 oldu.

  • Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Sağlık Bakanlığı 17 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı düne göre düştü
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 17 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayısı düne göre düştü

Geçtiğimiz 7 günün koronavirüs verileri

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bugünün koronavirüs tablosu.

Bakan Koca vaka sayısının en çok arttığı ve azaldığı illeri açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok artan illerin Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale; en çok azalan illerin ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl olduğunu açıkladı.

  • Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Geçen haftaya göre 1 haftada 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı en çok artan 5 ilimiz: Bilecik, Erzincan, Kilis, Uşak ve Çanakkale. En çok azalan illerimiz ise Bitlis, Mardin, Kastamonu, Yalova ve Bingöl. Tedbir ve kısıtlamalara uyum aşı ile birlikte en büyük gücümüz" dedi. Bakan Koca paylaşımında ayrıca illerdeki vaka artışını ve azalışını gösteren grafiklere yer verdi.
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