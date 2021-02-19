Sağlık Bakanlığı 19 Şubat koronavirüs sonuçlarını açıkladı: Vaka sayısı stabil

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 82 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini, 7 bin 419 yeni vaka olduğunu açıkladı.

OYNAT 02:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Mart ayında kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Mart, aşılamada çok mesafe kat edeceğimiz bir ay olacak. İllerimizi 4 gruba ayırarak Mart başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz. İllerimizi vaka, aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek, çok yüksek riskli olarak sınıflandıracağız. Normalleşme takvimini de buna göre yürüteceğiz' dedi. BiP'te paylaş

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Son 24 saatte 7 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 511 bin 548'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 98 bin 166'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 624 bin 19, vefat sayısı 27 bin 903, ağır hasta sayısı 1185 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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