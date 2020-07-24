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Koronavirüs ABDde koronavirüsten ölümler tekrardan arttı
DÜNYA

ABD'de koronavirüsten ölümler tekrardan arttı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 1164 artarak, 147 bin 364'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

  • Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 69 bin 231 artışla 4 milyon 171 bin 378'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı da son 24 saatte 1164 artarak, 147 bin 364'e çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 2 milyon 292 bin 286 ile Brezilya, 1 milyon 307 bin 191 ile Hindistan ve 800 bin 849 vakayla Rusya izliyor.

New York

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de salgından en fazla etkilenen eyalet olmaya devam ediyor.

  • New York'ta 437 bin 529 kişiye virüs bulaştı, bunlardan 32 bin 656'sı hayatını kaybetti. New York'u 432 binden fazla vakayla California ve 390 bine yakın vakayla Florida takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 51 milyon 555 bini, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 980 bini geçti.

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