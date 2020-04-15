Koronavirüs Adıyamanda 1 mahalle karantinaya alındı
TÜRKİYE

Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'da 1 mahalle karantinaya alındı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde, koronavirüs vakası görülen Karaman Mahallesi, karantinaya alındı. Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

Haber Merkezi DHA
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.
Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

İlçeye bağlı Karaman Mahallesi'nden İstanbul'a giden bir kişinin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. İsmi öğrenilemeyen koronavirüs hastası ile teması olduğu öğrenilen aynı aileden 3 kişi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek burada koronavirüs testi yapıldı.

Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı
GÜNDEM
Mardin’de bir mahalle karantinaya alındı

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

Karantinaya alındı

Test sonuçlarının pozitif çıkması ile 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Sincik İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ise 6 ailenin bulunduğu Karaman Mahallesi'nin 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

Giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallede, jandarma önlem aldı.

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