Bakan Koca 'Allah o zor günleri semtimize uğratmasın' deyip hastanelerdeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:
- "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."
Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın.
Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 13, 2022