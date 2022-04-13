Bakan Koca 'Allah o zor günleri semtimize uğratmasın' deyip hastanelerdeki son durumu açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.

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