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Koronavirüs Bakan Koca Allah o zor günleri semtimize uğratmasın deyip hastanelerdeki son durumu açıkladı
TÜRKİYE

Bakan Koca 'Allah o zor günleri semtimize uğratmasın' deyip hastanelerdeki son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Koca Allah o zor günleri semtimize uğratmasın deyip hastanelerdeki son durumu açıkladı
Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

  • "Tüm Türkiye’de, yoğun bakımında bir tek Covid hastası olmayan hastane sayısı 804. Yatan Covid hasta sayısı “Sıfır” olan hastane sayımız ise 519. Allah o zor günleri semtimize uğratmasın."

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