CHP'li milletvekili için Sağlık Bakanlığı ambulans uçak gönderdi

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüse yakalandı. Elazığ'da bulunan milletvekilini Ankara'ya getirmek için devreye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca girdi. Elazığ’da özel bir hastanede bulunan Erol’un tedavisinin Ankara’da devam etmesi için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından Elazığ’a ambulans uçak gönderildi.

Gönderilen özel uçakla Milletvekili Gürsel Erol Elazığ’dan Ankara’ya getirilerek Ankara Şehir Hastanesine nakledildi. Erol’un sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, koronavirüse yakalandı.

'BAKAN KOCA VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA TEŞEKKÜR EDERİM'

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca’ya ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. Covid-19 testimin pozitif çıkması nedeniyle, tedavi sürecimi Ankara’da geçireceğim. Bu süreçte telefonumu kapatmam gerektiğinden cevap veremediğim arayan, mesaj yazan tüm dostlara selam ve saygılarımla”

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Vücut kırgınlığı şikayetiyle yaptırmış olduğum Covid-19 testimin pozitif çıktığını öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, süreçle yakından ilgilenen Sağlık Bakanı Sn. @drfahrettinkoca'ya ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim. — Gürsel Erol (@gurselerol62) November 18, 2020

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