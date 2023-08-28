Çin yurt dışından gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu istemeyecek

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, EG.5 varyantı (Eris) da dahil olmak üzere çeşitli değişkenleri takip ettiklerini belirterek, "Vaka ve ölümlerde ani bir artışa neden olabilecek daha tehlikeli bir Kovid-19 varyantının ortaya çıkma riski devam ediyor." dedi.