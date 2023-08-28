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Koronavirüs

Çin yurt dışından gelen yolculardan Kovid-19 test sonucu istemeyecek

Çin, yurt dışından gelen yolculara uygulanan Kovid-19 test sonucu bildirme zorunluluğunu 30 Ağustos'tan itibaren kaldırıyor.

12:38 . 28/08/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlenen basın toplantısında, bundan böyle yolcuların seyahat öncesinde antijen test sonucunu bildirmesinin istenmeyeceğini belirtti.

Böylece Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan son seyahat tedbiri de yürürlükten kalkmış olacak.

Çin, 8 Ocak'ta Kovid-19'u "A kategorisi salgın hastalık" olarak ele almaya son vererek Sınır Sağlığı ve Karantina Yasası uyarınca uygulanan seyahat kısıtlamalarını kaldırmış, sınırlarını yeniden açmıştı.

Ülkeye girişteki zorunlu karantina uygulamasına son verilirken uçuştan 48 saat önce yapılmış PCR testinin negatif sonucunu bildirme zorunluluğu 29 Nisan'a kadar sürdürülmüştü.

Bu tarihten itibaren ise yolculardan yalnızca seyahatlerinden 48 saat önce antijen testi yaparak sağlık durumlarını kontrol etmeleri, ülkeye girişte doldurdukları sağlık beyanında test sonucu bildirmeleri isteniyordu fakat hava yolu şirketleri test sonuçlarını kontrol etmiyordu.

#Çin
#Kovid-19
#Koronavirüs
#PCR testi
2 saat önce
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