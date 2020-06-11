Duyan oraya koştu: Gerçek çok farklı çıktı

Bursa’da 65 yaş üstü vatandaşlar, kart aktive ettirmek için dün Şehreküstü Metro İstasyonu’ndaki Burulaş merkezinde kuyruk oluşturmuştu. Buraya gelmek için ücretsiz kartlarını kullanmalarına rağmen, sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle kartların iptal edildiğini düşünen vatandaşlar, kartlarını aktive ettirme bahanesiyle Burulaş’a akın etmişti.

FOTOĞRAF 25 Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavürüs tedbirleri kapsamında bir süredir devam eden 65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması uygulamasında değişiklik yapıldığını belirtmişti. Bu kapsamda 65 yaş üstü vatandaşlar sabah 10.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Saat 10.00 itibariyle 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkmaya başladı. Üsküdar sahilinde 65 yaş üstü vatandaşlar sahilde yürüyüş yaparken, kimi de spor aletlerinde spor yapmayı tercih etti. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşların maskelerini takıp, sosyal mesafe kurallarına uydukları görüldü. Sokağa çıkan Ayşe Çelik, 67 yaşındayım, 3 aydır evdeydim kurallara uyduk. Allah'ıma şükürler olsun sokağa çıktım ve çok mutluyum. Deniz havası almaya geldim. Herkese çok teşekkür ederim “ diye konuştu. Başka bir vatandaş ise “Çok sıkılmıştım günlerdir. Yürüyüş yapmaya geldim. Çok iyi oldu diye konuştu. Eyüpsultan Meydanı'na gelen 65 yaş ve üzeri vatandaşların maske taktığı ve sosyal mesafe kuralına uyduğu, bazılarının maske takmadığı görüldü. Artık her gün onların: 65 yaş üstü vatandaşlar torunlarıyla hasret giderdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında açıkladığı yeni kararla kısıtlamaları kaldırılan 18 yaş altı gençler ile her gün saat 10.00 ile 20.00 arasında dışarı çıkmasına karar verilen 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sokağa çıkan 65 yaş üstü vatandaşlardan kimi sahillerde, kimi de park ve bahçelerde yürüyüş yaptı, kimisi de sahilde torunlarıyla hasret giderdi. BiP'te paylaş

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Yetkililer, yaklaşık 80 gün önce sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte Bursa’da 65 yaş üstü 180 bin kişinin kartının kullanımının dondurulduğunu hatırlatarak, "Bir şehir efsanesi çıktı. Şimdi bütün 65 yaş üstü vatandaşlarımız kartlarını açtırma bahanesiyle ofislerimize geliyorlar. Buna gerek yok. Zaten 1 Haziran itibariyle vizesi olan bütün kartlar yeniden kullanıma açıldı" dedi.

KORONAVİRÜS Bakan Koca'dan 65 yaş ve üstü vatandaşlara uyarı

KORONAVİRÜS 65 yaş üstü vatandaşlar için üçüncü sokağa çıkma izni

'Sıkıntı yok'

Bu konuda çıkan bir dedikodunun 65 yaş üstü kişileri bir arayışa ittiğini hatırlatan yetkililer, "Şu anda ücretsiz ulaşım kartlarında bir sıkıntı yok. Sadece rutin vize işlemleri devam ediyor. Pandemi süreciyle ilgili kart aktive ettirme hizmeti diye bir işlem yok. Vatandaşlarımızdan fısıltıya inanmamalarını istiyoruz" diye konuştular.