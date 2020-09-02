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Gazze için Acil Yardım Kampanyası: Tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanacak

İHH İnsani Yardım Vakfı, Filistin’de artış gösteren koronavirüs vakaları nedeniyle desteğe ihtiyaç duyan hastaneler için Acil Yardım Kampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte hastane ve sağlık merkezlerindeki tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
HH İnsani Yardım Vakfı da Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için Acil Yardım Kampanyası başlattı.
HH İnsani Yardım Vakfı da Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için Acil Yardım Kampanyası başlattı.

Koronavirüs sebebiyle dünya zor zamanlardan geçiyor. Virüsten en çok etkilenenlerse ihtiyaç sahipleri. Bazı ülkelerde hastanelerin desteğe ihtiyacı var. Verilecek destek koronavirüsün yayılmasını yavaşlatacağı gibi vefat sayısının artmasını da engelleyebilir. Bu ülkelerden biri de Filistin. Gazze’deki hastane ve sağlık merkezlerinin tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Ayrıca yaşanan kriz sebebiyle gıda, su ve elektrik için yakıt desteği gerekiyor.

Bölgede son durum

Gazze'de 24 Ağustos’a kadar herhangi bir korona vakası tespit edilmedi. Şu ana kadar tespit edilen korona vakaları sınır kapılarında kurulan karantina merkezlerinde oldu. Korona vakası olan 133 kişinin Gazze dışından geldiği tespit edildi. Bölge dışından gelen kişiler Erez ve Refah sınırlarında kurulan karantina merkezlerine 14-21 gün arasında karantina altına alınıyor. 24 Ağustos tarihinde ilk defa halk arasında bir ailede korona vakası tespit edilmesiyle beraber hükümet 48 saat dışarı çıkma yasağı ilan etti.

Kampanya ile birlikte hem hastane ve sağlık merkezlerindeki tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanacak hem de karantina merkezlerindeki ailelere hijyen paketi, çocuk paketi, sıcak yemek ve gıda paketi dağıtılacak.

Yetkililer, Korona vakası hızla yayıldığını ve daha da artacağını söylüyor. İsrail ambargosuna maruz kalan Gazze halkı, yıllardır açlık ve elektrik sıkıntısı ile mücadele ediyor. Bu günlerde Gazze’ye 4 saat elektrik olması sağlık ve su sıkıntısını yanına getiriyor. Halk yıllardır işsizlik ve açlık ile mücadele ederken bir de virüsün yayılması ile büyük felaketlere yol açabilir. Halkın en önde gelen ihtiyaçlardan biri de mazot. Bilindiği üzere hastaneler ve içme suyu tesisleri, mazot ile çalışmakta. Tüm bunların üzerine işgalci İsrail, Gazze’nin tek ticari sınır kapısı durumundaki Kerm Ebu Salim'den gıda ve sağlık malzemesi dışındaki ürünlerin girişini yasakladı.

İHH harekete geçti

İHH İnsani Yardım Vakfı da Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için Acil Yardım Kampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte hem hastane ve sağlık merkezlerindeki tıbbi malzeme ihtiyacı karşılanacak hem de karantina merkezlerindeki ailelere hijyen paketi, çocuk paketi, sıcak yemek ve gıda paketi dağıtılacak. Bu kapsamda İHH ilk etapta Gazze’de;

-620 aileye hijyen paketi dağıttı.

-Çocuklara içinde bebek maması ve bebek bezi bulunan 710 adet çocuk paketi dağıttı.

-Günlük 400 kişiye sıcak yemek dağıtımları başlattı.

-Sağlık Bakanlığı’ndan gelen talep üzerine 2 bin adet test kiti yardımında bulundu.

-360 adet gıda paketi dağıttı.

İHH aracılığıyla Gazze’deki mağdurlara destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor.

Gazze’ye destek için

İHH aracılığıyla Gazze’deki mağdurlara destek olmak isteyen bağışçılar, GAZZE yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise İHH’nın internet sitesi ve banka hesapları yoluyla yine “GAZZE” koduyla bağışta bulunarak gıda, sağlık ve hijyen alanlarındaki çalışmalara katkıda bulunabiliyor.

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