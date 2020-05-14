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Koronavirüs Gizemli hayırsever vatandaşların borçlarını kapatıyor
TÜRKİYE

Gizemli hayırsever vatandaşların borçlarını kapatıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşların zor günlerinde yanlarında olmak amacıyla İstanbul Silivri'de bir yardımlaşma hareketi başlatıldı. 15 mahallede veresiye defterleri kapandı. Borçları ödeyen hayırseverler ise kimliklerini gizli tuttu. Böylece hem vatandaş rahat bir nefes aldı, hem de esnafın yüzü güldü.

Haber Merkezi DHA
Borcu kapanan vatandaşlar, hayırseverlere dua etti.
Borcu kapanan vatandaşlar, hayırseverlere dua etti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin kapatılması dolayısıyla işsiz kalan bazı vatandaşlar maddi olarak zor günlerden geçiyor. Bu durumu önüne geçmek içinSilivri'de bir yardım hareketi başlatıldı. 15 mahallede veresiye defterleri kapandı. Borçları ödeyen hayırseverler ise kimliklerini gizli tuttu.

Hayırsever veresiye defterini sorup tüm borcu ödedi
HAYAT
Hayırsever veresiye defterini sorup tüm borcu ödedi

Alan el veren eli görmedi

Yardım yapanların ve borçları kapananların isimleri gizli tutuldu. Alipaşa, Bekirli, Yolçatı, Kadıköy, Gazitepe, Fenerköy, Küçükkılıçlı, Akören, Büyükkılıçlı, Danamandıra, Sinekli, Sayalar ve Seymen mahallelerinde borçlar kapanırken, Ramazan Bayramı öncesinde kalan mahallelerinde veresiye defterinin kapatılacağı öğrenildi.

Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı: 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı
GÜNDEM
Gizemli hayırsever bu defa Uşak’ta ortaya çıktı: 10 bin liranın üzerinde borcu kapattı

Çok güzel hareket oldu


Silivri'nin Bekirli Mahallesinde 20 yıldır bakkal olan Zahid Orta, borçların silinmesinin hem alacaklı için hem borçlu için çok güzel bir iş olduğunu söyledi. Orta, "İnsanlar bunu ödeyemeyecekti. Birçoğu ihtiyaç sahibi ailelerdi. Benim açımdan çok çok iyi oldu. Ben de o parayı tahsil edince işlerimi yapabildim. O hayırsever kimse Allah ondan bin kere razı olsun. Allah daha çok versin. Buradaki insanları sevindirdi. Büyük bir dertten kurtardı." dedi.


  • 25 senedir bakkal işleten Aykut Bosuguy'un veresiye defterindeki 13 bin 600 TL, kimliğini gizleyen hayırseverler tarafından silindi. Önceliği ihtiyaç sahibi kardeşlerimize verdik diyen Bosuguy, "Öncelikli olarak ihtiyacı olan kardeşlerimizi belirledik. Onların borçlarını sildiler. O kardeşlerimiz de bu olaydan çok memnun kaldılar. Dualar büyük. Belediyemizin böyle bir olayda öncü olması çok güzel. Alan el veren eli görmedi."ifadelerini kullandı.
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