Gizemli hayırsever vatandaşların borçlarını kapatıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle birçok iş yerinin kapatılması dolayısıyla işsiz kalan bazı vatandaşlar maddi olarak zor günlerden geçiyor. Bu durumu önüne geçmek içinSilivri'de bir yardım hareketi başlatıldı. 15 mahallede veresiye defterleri kapandı. Borçları ödeyen hayırseverler ise kimliklerini gizli tuttu.

HAYAT Hayırsever veresiye defterini sorup tüm borcu ödedi

Alan el veren eli görmedi

Yardım yapanların ve borçları kapananların isimleri gizli tutuldu. Alipaşa, Bekirli, Yolçatı, Kadıköy, Gazitepe, Fenerköy, Küçükkılıçlı, Akören, Büyükkılıçlı, Danamandıra, Sinekli, Sayalar ve Seymen mahallelerinde borçlar kapanırken, Ramazan Bayramı öncesinde kalan mahallelerinde veresiye defterinin kapatılacağı öğrenildi.

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Çok güzel hareket oldu



Silivri'nin Bekirli Mahallesinde 20 yıldır bakkal olan Zahid Orta, borçların silinmesinin hem alacaklı için hem borçlu için çok güzel bir iş olduğunu söyledi. Orta, "İnsanlar bunu ödeyemeyecekti. Birçoğu ihtiyaç sahibi ailelerdi. Benim açımdan çok çok iyi oldu. Ben de o parayı tahsil edince işlerimi yapabildim. O hayırsever kimse Allah ondan bin kere razı olsun. Allah daha çok versin. Buradaki insanları sevindirdi. Büyük bir dertten kurtardı." dedi.



