'Her gün koronavirüs tanısı koyulanların yüzde 60'ı, 15-49 yaş arasında' Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Her gün koronavirüs tanısı koyulanların yüzde 60'ı, 15-49 yaş arasında Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Türkiye'deki 50 yaş üzerindekiler, yeni tanı koyulanların 3'te birinden azını oluşturuyor. En büyük sorun 15-24 yaş grubunda olanlar ve 25-49 yaş grubunda olanlar. En çok hastalığın bulaştırıcılığını bunlar sağlıyor. Her gün koronavirüs tanısı koyulan bireylerin yüzde 60'ı, 15-49 yaş arasında olanlar. Yani en çok dışarıda olanlar, kurallara en az uyanlar" dedi.

Haber Merkezi 02 Ekim 2020, 09:36 Son Güncelleme: 02 Ekim 2020, 09:51 DHA