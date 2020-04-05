Koronavirüs İngilterede 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYA

İngiltere’de 5 yaşındaki bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

İngiltere’de korona virüs nedeniyle 708 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4 bin 313’e ulaştı. Hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu aktarıldı.

Haber Merkezi İHA
ARŞİV.
ARŞİV.

Çin’de ortaya çıkan ve hızla dünyayı etkisi altına alan ölümcül korona virüs nedeniyle Avrupa’da bilanço artıyor.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafında yapılan açıklamada, korona virüs nedeniyle 708 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde ölü sayısının 4 bin 313’e yükseldiği bildirildi.

EN YÜKSEK CAN KAYBI

Can kaybında yaşanan artışın şu ana kadar en yüksek günlük artış olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenlerin arasında 5 yaşında bir çocuğun da bulunduğu, bunun en genç ölüm olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi. Hayatını kaybedenlerin en yaşlısının ise 104 yaşında olduğu aktarıldı.

  • Ülke genelinde 3 bin 735 yeni vaka kaydedilirken toplam vaka sayısı ise 41 bin 313’e ulaştı.

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