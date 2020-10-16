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Koronavirüs Kayseri Valisi Günaydın uyardı Filyasyonda temaslıları gizlerseniz tehlike büyük
TÜRKİYE

Kayseri Valisi Günaydın uyardı: Filyasyonda temaslıları gizlerseniz tehlike büyük

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının etkileri hala sürüyor. Ancak vatandaşların tedbirleri hiçe sayması nedeniyle son haftalarda vaka sayılarındaki artış korkutan boyutlara ulaştı. Son dönemlerde vaka sayılarında arış yaşanan Kayseri'de Vali Şehmus Günaydın, "Enfekte olan ve virüs kapan vatandaşlarımız şayet temaslılarını eksik söylerlerse korkarım ki vaka sayımız artacak" dedi.

Haber Merkezi DHA
Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs denetimi yaptı, vatandaşları uyardı.
Vali Şehmus Günaydın, koronavirüs denetimi yaptı, vatandaşları uyardı.

Vali Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile birlikte İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda kentte pazaryerlerinde yapılan koronavirüs denetimlerine katıldı. Pazar yerindeki vatandaşlar maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarıldı. Vali Şehmus Günaydın, denetimlerin devam ettiğini belirterek, "Kayserili vatandaşlarımız kurallara uyulması noktasında büyük gayret gösteriyorlar. Geçen gün vilayetime başka şehirden gelen arkadaşımın bana söylediği şey 'evet ben Kayseri’yi dolaştım, kendi ilimle karşılaştırdığım zamanda Kayseri’de maske takma oranının çok yüksek olduğunu gördüm' dedi. Bu da bizi memnun ediyor" dedi.

"Bu çok tehlikeli bir durum"

Koronavirüse yakalanan vatandaşların temaslılarını söylemesinin önemli olduğuna dikkat çeken Vali Günaydın, "Filyasyon ekiplerimiz sahada canla, başla çalışıyor. Virüsle mücadelede en önemli konulardan bir tanesi filyasyonu doğru ve zamanında yapmak. Arkadaşlarımız bu konuda gayret gösteriyorlar. Enfekte olan ve virüs kapan vatandaşlarımız şayet temaslılarını eksik söylerlerse korkarım ki vaka sayımız artacak. Tablomuzun olumlu olduğu zamanlarda filyasyon sırasında enfekte olan, virüsü kapan vatandaşlarımızın verdiği temaslı sayısı ortalama 7 kişiydi. Maalesef bu rakam bir ara 2,5'lara kadar düştü. Fakat yaptığımız çağrılar sonrasında biz bu oranı 4 kişiye kadar çıkarmıştık. Ancak maalesef son günlerde tekrar bizim filyasyondan enfekte olan vatandaşlardan aldığımız temaslı sayısı 2,5'lara düştü. Bakın bu çok tehlikeli bir durum" ifadesini kullandı.

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'Temaslılarınızı doğru verin'

Vali Günaydın, bu konuda vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyerek, "Burada gizlediğimiz her temaslı kişi, virüs tespit edilinceye kadarki zamanda eğer karantinaya alınmazsa bu virüsü birçok vatandaşımıza bulaştıracak. Bunların içinde gecikenler olduğu zaman yoğun bakıma yatacağı için hastanelerimizin yükü artacak. Biz enfekte olan vatandaşımızı erken teşhis ettiğimiz zaman bu vatandaşlarımızı evlerinde izole ederek, hiç hastaneye gitmeden tedavi ediyoruz. Bunu yaptığımız zaman hastanelerimizin yükü azalacak. Ancak bu geciktiği zaman hastanedeki tedavi süresi uzayacağı için hem kendisi sıkıntı çekecek hem de sağlık sistemimize yük bindirmiş olacağız. Bu nedenle vatandaşlarımızdan rica ediyorum. Temaslılarınızı doğru verin. Zamanında verin ki biz bu mücadelede başarılı olalım" ifadelerini kullandı.

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