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Gündem Vali açıkladı Kayseride 15 gün evde kal çağrısı vaka sayılarındaki artışı durdurdu
KAYSERİ TÜRKİYE

Kayseri haber: '15 gün evde kal' çağrısı vaka sayılarındaki artışı durdurdu

Vali açıkladı: Kayseri'de '15 gün evde kal' çağrısı vaka sayılarındaki artışı durdurdu

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Yaklaşık 15 gün önce vatandaşımıza, gerekmedikçe sokağa çıkmayın, çağrısında bulunmuştuk. Vatandaşlarımız da bu çağrıya büyük oranda uydu. Bu çağrının ardından vatandaşlarımızın duyarlılığıyla vaka sayılarının artışını durdurduk" dedi. Günaydın, "Bu duyarlılığı 15 gün daha sürdürürsek vaka sayılarının düştüğünü hep birlikte göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Kayseri Valisi Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı ile şehir merkezinde koronavirüs tedbirlerini denetledi.
Kayseri Valisi Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı ile şehir merkezinde koronavirüs tedbirlerini denetledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'la şehir merkezinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi.

Burada gazetecilere açıklama yapan Günaydın, Kayseri'de Kovid-19'la mücadele ruhunu canlı tutmak için bütün kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının gayretle çalıştığını belirtti.

AA

Kayseri'de her geçen gün maske ve mesafe kuralına duyarlılığın arttığını vurgulayan Günaydın, "Yaklaşık 15 gün önce vatandaşımıza, gerekmedikçe sokağa çıkmayın, çağrısında bulunmuştuk. Vatandaşlarımız da bu çağrıya büyük oranda uydu. Bu çağrının ardından vatandaşlarımızın duyarlılığıyla vaka sayılarının artışını durdurduk. Şimdi aynı kararlıkla, aynı hassasiyetle mücadeleye devam etmeliyiz" dedi.

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AA

"Risk devam ediyor"

Vaka sayısının aşağı çekilmesi için 15 güne daha ihtiyaçları olduğunun altını çizen Günaydın, şöyle konuştu:

  • "Bu duyarlılığı 15 gün daha sürdürürsek vaka sayılarının düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Vaka sayısının artışını durdurduk ancak bu, ileride artmayacağı anlamına gelmiyor. Risk devam ediyor. Biz de tedbirlere devam edeceğiz. 15 gün önce Büyükşehir Belediyesinin aldığı kararla toplu ulaşımda ayakta yolcu almamaya başladık. Bunun vaka sayılarının artışının durmasında çok büyük etkisi oldu."

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Kentteki esnafa da çağrıda bulunan Günaydın, "Biz hiçbir işletmeyi kapatmadan, hayatın normal akışında seyri için tedbirler alıyoruz. Bu tedbirlere uyulursa işletmeler kapanmayacak ama maalesef bazı işletmelerimizde Sağlık Bakanlığınca konulan kurallara uyulmadığını görüyoruz ve cezai işlemler uyguluyoruz. Bu kuralları her yerde titizlikle uygulamak zorundayız. İşletmelerin mağdur olmaması için tedbirlere uymamız lazım" ifadelerini kullandı.

Vali Günaydın, çocukların eğitiminin çok önemli olduğunu ancak eğitimden geri kalınmaması için "merdiven altı" diye tabir edilen yerlerde ve evlerde bir araya gelinerek ders almanın da çok büyük risk taşıdığını sözlerine ekledi.

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Başkan Memduh Büyükkılıç ise şunları kaydetti:

  • "Kayseri'de, uyum kültürü içerisinde bu virüsle mücadele ediyoruz. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen her türlü görevi yerine getiriyoruz. Filyasyon ekibine, hastanelere, ulaşıma destekler veriyoruz. KAYMEK'i uzaktan eğitime hazır hale getirdik. Online olarak yaptığımız eğitimlerle lise ve üniversite sınavına girecek öğrencilerimize destek veriyoruz. 15 gün boyunca uyguladığımız ayakta yolcu almama kuralını 15 gün daha devam ettireceğiz. Toplu ulaşım hizmetimizi 15 gün daha bu şekilde sürdüreceğiz. Ayrıca 24 adet yeni otobüs alarak ulaşım filomuzu güçlendirdik."

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