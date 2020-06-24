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Koronavirüs Paraguay First Ladysi Emine Erdoğandan yardım istedi Türkiyeden 281 bin tıbbi malzeme gitti
TÜRKİYE

Paraguay First Lady'si Emine Erdoğan'dan yardım istedi: Türkiye'den 281 bin tıbbi malzeme gitti

Paraguay First Lady'si Emine Erdoğan'dan yardım istedi: Türkiye'den 281 bin tıbbi malzeme gitti

Türkiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Paraguay’a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaçlar listesi dikkate alınarak First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu. Bunun üzerine Türkiye 281 binden fazla tıbbi malzeme bağışladı" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi İHA
First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu.
First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu.

Türkiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Paraguay’a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi.
Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında ülkelere desteğini sürdürüyor. Türkiye salgınla mücadele kapsamında Paraguay’a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi. Paraguay Halk Sağlığı Bakanlığı, Türkiye’nin Paraguay’a bağışladığı tıbbi malzemelerin değerinin 1.4 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi
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Türkiye’ye minnettarız: Örnek bir dayanışma sergileyen Türkiye 60 ülkeye tıbbi yardım gönderdi

Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliği.

First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaçlar listesi dikkate alınarak First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu. Bunun üzerine Türkiye 281 binden fazla tıbbi malzeme bağışladı. Bağış, Mburuvicha Roga’da düzenlenen etkinlikle resmen alındı."

Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı
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Dünyaya ilaç olduk:53 ükeye tıbbi malzeme yardımı yapıldı

İngilizler Türkiye'ye minnettar: Bakanlar tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti
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İngilizler Türkiye'ye minnettar: Bakanlar tıbbi malzeme yardımı için teşekkür etti

Tıbbi malzeme.

Türkiye’nin dünyaya yardım eden bir dayanışma ülkesi

Türkiye’den Paraguay’a gönderilen yardım, 100 bin tıbbi maske, 29 bin 700 N95 maske, 50 bin koruyucu tulum, bin 995 koruyucu gözlük, 50 bin galoş ve 50 bin eldivenden oluşuyor. Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliğine Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni katıldı.

Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı
KORONAVİRÜS
Türkiye'den Ukrayna'ya tıbbi malzeme yardımı

Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni Türkiye’nin dünyaya yardım eden bir dayanışma ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bu bağışın etkisi çok önemli. Çünkü Covid-19’a karşı hazırlığı güçlendiriyor. Paraguay’ın halen bekleyen eksikliklerinin kapatılmasına yardımcı oluyor" dedi.
Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 281 binden fazla tıbbi malzemenin ülkesine ulaştığını duyurdu.

Türkiye'den Çad'a 2. tıbbi malzeme yardımı gönderildi
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Türkiye'den Çad'a 2. tıbbi malzeme yardımı gönderildi
Türkiye'nin, koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çad'a, ikinci kez tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu. Afrika ülkesi Çad'a daha önce de 26 Mayıs'ta tıbbi yardım ile bir de ambulans gönderilmişti.

Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
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Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı
Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren birçok ülkeye Türkiye'den destek devam ediyor. Türkiye'nin Kayseri şehrinde bulunan Erkilet Havaalanından kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi askeri kargo uçağı ile korona virüs salgınıyla mücadele eden Güney Afrika'ya dezenfektan, tulum, maske ve benzeri tıbbi ekipmanları içeren yardım paketi bugün ulaştı.
Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılmaya devam edildiği duyuruldu.


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