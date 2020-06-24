Paraguay First Lady'si Emine Erdoğan'dan yardım istedi: Türkiye'den 281 bin tıbbi malzeme gitti

Türkiye, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Paraguay’a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi.

Türkiye yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını kapsamında ülkelere desteğini sürdürüyor. Türkiye salgınla mücadele kapsamında Paraguay’a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi. Paraguay Halk Sağlığı Bakanlığı, Türkiye’nin Paraguay’a bağışladığı tıbbi malzemelerin değerinin 1.4 milyon dolar olduğunu açıkladı.

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Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliği.

First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaçlar listesi dikkate alınarak First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu. Bunun üzerine Türkiye 281 binden fazla tıbbi malzeme bağışladı. Bağış, Mburuvicha Roga’da düzenlenen etkinlikle resmen alındı."

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Tıbbi malzeme.

Türkiye’nin dünyaya yardım eden bir dayanışma ülkesi

Türkiye’den Paraguay’a gönderilen yardım, 100 bin tıbbi maske, 29 bin 700 N95 maske, 50 bin koruyucu tulum, bin 995 koruyucu gözlük, 50 bin galoş ve 50 bin eldivenden oluşuyor. Paraguay Devlet Başkanlığı konutunda düzenlenen teslim etkinliğine Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo, Türkiye’nin Asuncion Büyükelçisi Armağan İnci Ersoy, Paraguay Dışişleri Bakanı Antonio Rivas Palacios ve Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni katıldı.

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Sağlık Bakanı Julio Mazzoleni Türkiye’nin dünyaya yardım eden bir dayanışma ülkesi olduğunu hatırlatarak, "Bu bağışın etkisi çok önemli. Çünkü Covid-19’a karşı hazırlığı güçlendiriyor. Paraguay’ın halen bekleyen eksikliklerinin kapatılmasına yardımcı oluyor" dedi.

Paraguay Devlet Başkanının eşi Silvana Abdo da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 281 binden fazla tıbbi malzemenin ülkesine ulaştığını duyurdu.

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OYNAT 01:00 Türkiye'den Çad'a 2. tıbbi malzeme yardımı gönderildi Türkiye'nin, koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen ülkelere tıbbi malzeme yardımları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan Çad'a, ikinci kez tıbbi yardım malzemesi gönderdi. Türkiye daha önce ABD, İngiltere, İspanya, İtalya ve Balkan ülkelerinin de arasında olduğu çok sayıda ülkeye tıbbi yardımda bulunmuştu. Afrika ülkesi Çad'a daha önce de 26 Mayıs'ta tıbbi yardım ile bir de ambulans gönderilmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Türkiye’den Güney Afrika’ya tıbbi malzeme yardımı ulaştı Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren birçok ülkeye Türkiye'den destek devam ediyor. Türkiye'nin Kayseri şehrinde bulunan Erkilet Havaalanından kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait A-400M tipi askeri kargo uçağı ile korona virüs salgınıyla mücadele eden Güney Afrika'ya dezenfektan, tulum, maske ve benzeri tıbbi ekipmanları içeren yardım paketi bugün ulaştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs salgını ile mücadele eden ihtiyaç sahibi ülkelere tıbbi malzeme yardımlarının ulaştırılmaya devam edildiği duyuruldu. BiP'te paylaş

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