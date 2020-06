Paraguay First Lady'si Emine Erdoğan'dan yardım istedi: Türkiye'den 281 bin tıbbi malzeme gitti Paraguay First Lady'si Emine Erdoğan'dan yardım istedi: Türkiye'den 281 bin tıbbi malzeme gitti Türkiye, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında Paraguay’a 281 binden fazla tıbbi malzeme gönderdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan ihtiyaçlar listesi dikkate alınarak First Lady Silvana Abdo, dostu Emine Erdoğan’a talepte bulundu. Bunun üzerine Türkiye 281 binden fazla tıbbi malzeme bağışladı" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi 24 Haziran 2020, 11:53 Son Güncelleme: 24 Haziran 2020, 11:54 İHA