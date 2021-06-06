Koronavirüs Kovid-19la mücadelede aşı sayısı hızla artıyor İşte il il aşı sayısı
TÜRKİYE

Kovid-19'la mücadelede aşı sayısı hızla artıyor: İşte il il aşı sayısı

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı, saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştı. Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı

Haber Merkezi AA
Türkiyede il il Kovid-19 aşı sayısı açıklandı
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Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 6 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 593 bin 614, ikinci doz aşı 13 milyon 101 bin 2 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 30 milyon 694 bin 616 olarak gerçekleşti.

Kovid-19'la mücadelede uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı, son bir haftada 1 milyon 868 bin 938 arttı.

Türkiye'nin il il aşı haritası.
Türkiye'nin il il aşı haritası.

İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 990 bin 970, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 110 bin 332, toplamda 5 milyon 101 bin 302, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 469 bin 921, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 107 bin 266, toplamda 2 milyon 577 bin 187, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 192 bin 727, ikinci doz aşı sayısı 904 bin 400, toplamda 2 milyon 97 bin 127 doz olarak kayıtlara geçti.

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