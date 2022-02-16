Koronavirüs Türkiyenin 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı Vefatlarda sevindiren düşüş
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vefatlarda sevindiren düşüş

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 16 Şubat koronavirüs tablosu yayınlandı. Tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının önceki gün ile aynı olduğuna dikkat çekerek, "Vefat sayımızda önemli bir düşüş var" dedi. İşte 16 Şubat vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 16 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı: Vefatlarda sevindiren düşüş
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Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

  • Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 271 kişinin hayatını kaybettiğini, 94 bin 176 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

Bir günde toplam 463 bin 241 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 104 bin 409 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 84,86 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,79 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 144 milyon 476 bin 572 ’e yükseldi.

2 doz aşılamada ilk sırada Osmaniye var

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 89,0 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

En düşük aşılama Şanlıurfa’da

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Bakan Koca: Vefat sayısında önemli bir düşüş var

  • Tabloyu Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı." dedi.

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