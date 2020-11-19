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Koronavirüs Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk Vatandaş balık istifi yolculuk yapıyor
TÜRKİYE

Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk: Vatandaş balık istifi yolculuk yapıyor

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, korkutan tablo ikinci dalga endişesine neden oluyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk endişe vericiydi. Vatandaşların balık istifi yolculuğu havadan görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Korkutan kalabalık havadan görüntülendi.
Korkutan kalabalık havadan görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir ve kararlara rağmen İstanbul'da toplu taşıma araçlarındaki yoğunluk devam ediyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam yaşanan yoğunluk korkuttu.

İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma
GÜNDEM
İstanbul’da virüsün merkezi toplu taşıma

Dakikalarca beklediler

Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı durakta vatandaşlar kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar metrobüse binmek için uzun süre bekledi.

İstanbul'da toplu taşımada her gün aynı manzara: Hava soğuk, seferler yetersiz, vatandaş mecburen biniyor
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'da sabah işe gidiş saatlerinde toplu taşıma araçları ve duraklarında yoğunluk yaşandı.
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Kadıköy'de vatandaşların mesafeyi korumadan araçlara bindiği ve otobüs kapılarında yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
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Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü.
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Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı.
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Ekiplerin toplu taşıma araçlarında denetimleri devam ediyor.
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İstanbul'da toplu taşımada her gün aynı manzara: Hava soğuk, seferler yetersiz, vatandaş mecburen biniyor
İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, korkutan tablo ikinci dalga endişesine neden oluyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.


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