Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk: Vatandaş balık istifi yolculuk yapıyor

Minibüslerin tüm uyarılara rağmen kendilerine verilen kapasitenin üzerinde fazla yolcu aldığı görüntülere yansıdı.

Kartal'da toplu taşımayı kullanmak için durakta bekleyen bazı yolcuların maske taktıkları bazılarının da maskeleri çene altında oldukları görüldü.

İstanbul'da toplu taşımada her gün aynı manzara: Hava soğuk, seferler yetersiz, vatandaş mecburen biniyor

İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, korkutan tablo ikinci dalga endişesine neden oluyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Havaların soğuması ve seferlerin yetersiz olması nedeniyle vatandaşlar tıka basa araçlara binmek zorunda kalıyor.