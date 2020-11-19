Zincirlikuyu metrobüs durağında korkutan yoğunluk: Vatandaş balık istifi yolculuk yapıyor
İstanbul'da koronavirüs vaka sayıları her geçen gün artarken, korkutan tablo ikinci dalga endişesine neden oluyor. Uzmanlar, megakentteki vaka sayılarının artışının en büyük sebebi olarak kalabalık sokakları ve toplu taşıma araçlarını gösteriyor. Ancak manzara değişmiyor. Zincirlikuyu metrobüs durağında dün akşam saatlerinde sosyal mesafesiz araç bekleyenlerin oluşturduğu yoğunluk endişe vericiydi. Vatandaşların balık istifi yolculuğu havadan görüntülendi.