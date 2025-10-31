KOSGEB Girişimci Destek Programı’nın 3. dönemi kapsamında İş Geliştirme Desteği başvuruları bugün bitiyor. Bu program, girişimcilere kendi işini kurma ya da mevcut işletmesini büyütme olanağı sunarken, 2 milyon TL’ye kadar finansal destek imkânı tanıyor. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. İşte KOSGEB destek programa ilişkin tüm önemli detaylar.
KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için başvurular bugün itibarıyla sona eriyor. Program; yazılım, üretim, dijital pazarlama, danışmanlık ve teknoloji tabanlı girişimler de dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelere 2 milyon TL’ye kadar finansman desteği sunuyor. Peki, bu destek hibe mi, yoksa geri ödemeli mi? Başvuru şartları, destek kapsamı ve geri ödeme süreçlerine dair tüm ayrıntılar haberimizde.
KOSGEB DESTEK PROGRAMI BAŞVURUSU NE ZAMAN SONA ERECEK?
KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 3. dönem başvuruları 1-31 Ekim 2025 tarihlerinde alınacak. İş kurmak ve işini geliştirmek isteyenlere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak.
KOSGEB İŞ GELİŞTİRME DESTEĞİ HANGİ SEKTÖRLERE VERİLİYOR?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır Nsosyal medya hesabından, "KOSGEB Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği"ne ilişkin paylaşım yaptı.
- "İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerimize 2 milyon liraya kadar destek sunuyoruz." ifadesini kullanan Bakan Kacır, şu bilgileri paylaştı:
- "İmalat, bilişim, bilimsel araştırma alanlarında faaliyet gösteren girişimcilerin, personel, yazılım, makine-teçhizat ve kalıp, hizmet alımı giderlerine katkı sunuyoruz. Bu yıl, ilk iki dönemde 1127 projeye 1 milyar 620 milyon lira destek sağladık. Geri ödemeler 36 ay sonra başlayacak. Başvuru tarihleri 1-31 Ekim 2025."
Program kapsamında "İş Kurma Desteği"ne KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren tüm işletmeler, "İş Geliştirme Desteği"ne telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme, barındırma ve diğer bilgi hizmeti faaliyetleri ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri sektörlerindeki işletmeler başvurabilecek.