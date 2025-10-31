KOSGEB’in Girişimci Destek Programı kapsamında sunulan İş Geliştirme Desteği için başvurular bugün itibarıyla sona eriyor. Program; yazılım, üretim, dijital pazarlama, danışmanlık ve teknoloji tabanlı girişimler de dahil olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren işletmelere 2 milyon TL’ye kadar finansman desteği sunuyor. Peki, bu destek hibe mi, yoksa geri ödemeli mi? Başvuru şartları, destek kapsamı ve geri ödeme süreçlerine dair tüm ayrıntılar haberimizde.