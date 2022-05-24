Özgün KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır?
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KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır?

KPSS başvuru ücretinin ne kadar olduğu ve hangi bankaya yatırılacağı oldukça merak ediliyor.

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs ve 6 Haziran tarihleri aralığında alınacak. Yayımlanan kılavuzda adayların sınav ücretleri nasıl şekilde yatırılacağı belirtildi. Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İşlemler’de yer alan “Ödemeler” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Peki,

KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte KPSS Başvuru Ücreti yatırılan bankalar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır? 2022 KPSS başvuru kılavuzu
​KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır?

KPSS başvurusunun ne kadar olduğu adaylar tarafından araştırılıyor. ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 'Değerli KPSS adaylarımız, 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT başvurularını 24 Mayıs–6 Haziran tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan yapabilirsiniz.' açıklamalarında bulundu. Peki,KPSS başvuru ücreti ne kadar? KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte KPSS Başvuru Ücreti yatırılan bankalar...

KPSS 2022 başvuru ücreti ne kadar?

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 115,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 115,00 TL

KPSS 2022 lisans ücreti hangi bankaya yatırılır?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

KPSS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

İş Bankası’nın tüm şubeleri, ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine; T.C. Kimlik Numarası, adı ve soyadı ile birlikte oturum sayısına bağlı olarak ne kadar ücret yatıracağını söylemeleri gerekmektedir. Adaylar, isterlerse banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler. Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları, yanlışlık varsa mutlaka düzelttirerek bankadan ayrılmaları gerekmektedir. Banka şubesinden ödeme yapacak adaylar, Bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmalıdır.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede (KPSS-2022/2) adaydan yerleştirme ücreti alınmaz ancak bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde adaydan yerleştirme ücreti alınır.

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