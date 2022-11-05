KPSS ön lisans tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS Ön Lisans sınavına katılım sağlayan adaylar tercih yapmak için sabırsızlanıyor. KPSS tercihleri ne zaman sorusu yoğun ilgi görüyor. Peki ÖSYM tarafından KPSS Ön lisans tercih kılavuzu yayımlandı mı? İşte son güncel durum..

KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ BAŞLADI MI?

KPSS ön lisans tercih tarihleri ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. KPSS ön lisans tercih tarihleri, ÖSYM tarafından yayınlanacak KPSS ön lisans tercih kılavuzu ile belli olacak.

KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan KPSS-2022/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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KPSS ÖN LİSANS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI?

KPSS tercih kılavuzunda kamu kurum ve kuruluşlarına ait B Grubu Kadrolar, kadro sayıları ve koşulları yer alacaktır. Ancak KPSS ön lisans tercih kılavuzu henüz ÖSYM tarafından yayınlanmadı. Tercih kılavuzunun yayınlanması için lisans, ön lisans ve ortaöğretim lise sınav sonuçlarının açıklanması beklenmektedir. KPSS ortaöğretim sınavı, 6 Kasım 2022 Pazar günü düzenlenecek. KPSS ortaöğretim sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından KPSS tercih kılavuzu yayınlanacak. Konu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI 2022

KPSS önlisans taban puanları merak ediliyor. Geçtiğimiz yılların atama puanları ile bölümler hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

KPSS ÖNLİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2022 KPSS ön lisans sonuçları açıklandı! ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''09 Ekim 2022 tarihinde uygulanan 2022-KPSS Ön Lisans sınavı'na ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarını 03 Kasım 2022 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecektir.''

KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

ÖZGÜN Kadro derecelerine göre KPSS önlisans atamaları 2022