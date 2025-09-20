Yeni Şafak
KPSS SONUÇ TAKVİMİ 2025: KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? A Grubu...

13:4020/09/2025, Cumartesi
14 Eylül’de tamamlanan KPSS Lisans Alan Bilgisi oturumlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Kamu yönetimi, hukuk, iktisat ve işletme gibi alanlarda yapılan sınavda adaylar, çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada yanıtladı. Peki, KPSS Alan Bilgisi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS A Grubu Lisans sınavlarının üçüncü oturumu olan Alan Bilgisi testleri 14 Eylül’de tamamlandı. 40 bin 637 adayın katıldığı sınavda her test kendi içinde değerlendirilecek ve standart puanlar hesaplanacak. Sınavın sonuç tarihi, adaylar tarafından merakla bekleniyor.

KPSS A GRUBU SINAV SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre, KPSS sınav sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde belli olacak. KPSS sonuçları, değerlendirmeler tamamlandıktan sonra ÖSYM.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

KPSS SINAV PUANI NASIL HESAPLANIR?

Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirilecektir. Her testte, örneğin Genel Yetenekte, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.

Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır.

Sınavdan sonra ÖSYM veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.

