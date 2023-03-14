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Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

Kütahya’nın Domaniç ilçesi, İnegöl-Tavşanlı karayolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. İşte detaylar.

17:29 . 14/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Kütahya haberleri

Kütahya haberleri

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

KAZADA 7 KİŞİ YARALANDI

Alınan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan Muammer Dursun yönetimindeki 16 ATB 660 plakalı otomobil ile Semiha Tunç’un kullandığı 43 ACP 562 plakalı otomobil, Jandarma kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan M.N.Y., E.C., F.N.K., B.D. ve A.C. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Domaniç İlçe Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.




#Kütahya haberleri
#İnegöl-Tavşanlı karayolu
#Domaniç
#kaza
35 dakika önce
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Kütahya’da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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