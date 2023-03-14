Kütahya’nın Domaniç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, aynı istikamete gitmekte olan Muammer Dursun yönetimindeki 16 ATB 660 plakalı otomobil ile Semiha Tunç’un kullandığı 43 ACP 562 plakalı otomobil, Jandarma kavşağında çarpıştı.