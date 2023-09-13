KYK yurt başvuruları başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından erişime açılan KYK yurt başvurularıyla birlikte, her yıl olduğu gibi bu yılda yüz binlerce üniversiteli öğrencinin yerleşimleri KYK yurtlarıyla sağlanacak. KYK yurt tipleri, 1.tip, 2. tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip olarak sıralanmaktadır. Bu tipler, odanın büyüklüğü, kalan kişi sayısı, içerisinde tuvalet banyo barındırması gibi hususları içermektedir. Peki, KYK 1.tip, 2.tip, 3.tip, 4.tip, 5.tip, 6.tip yurt tiplerine göre yurt ücretleri 2023 ne kadar?