KYK yedek sıra
"KYK yurt yedek sırası ne demek, ne anlama geliyor?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 eğitim öğretim yılı için Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını bildirdi. İşte bu konuyla ilgili güncel gelişmeler...
KYK YEDEK YURT NE DEMEK?
KYK yurt yedek yerleştirme sonuçları, ilk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, GSB Yurtları yerleştirme sonuçlarının yüzde 87 oranında gerçekleştirildiğini ve yedek yerleştirmelerin de devam edeceğini belirtti.
KYK YEDEKTE KALANLAR NE YAPACAK?
KYK yedekte kalan öğrenciler Bakanlıkça belirlenen tarihlerde yedek alım sonuçları açıklanmaktadır. Sonuçların http://sonuc.gsb.gov.tr internet adresinden takip edilmesi gerekmektedir.
Yedek sırada yurt hakkı bekleyen ama farklı bir ilde bulunan bir öğretim programında öğrenim görecek öğrencilerin, yeniden yurt başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında ilk başvuruda verilen yedek sırasının iptal edileceği uyarısı verilecek olup; başvuruya devam edilmesi halinde ilk yapılan başvuru geçersiz sayılacaktır.
KYK YEDEK YURT YERLEŞTİRMESİ NE ZAMAN YAPILACAK 2023?
Bakan Bak, yedek yerleştirmelerin 18 Eylül Pazartesi ve 21 Eylül Perşembe günleri yapılacağını açıkladı.
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KYK yurt başvuru sonuçları e-devlet üzerinden öğrenebilecek. KYK yurt sonuçları açıklandığında sorgulama ekranındaki bilgileri eksiksiz dolduran öğrenciler başvuru sonuçlarına erişebilecek.
KAYITLAR NASIL YAPILACAK?
YURTKUR'a bağlı yurtlara yerleşmeye hak kazanan öğrenciler, belirtilen tarihlerde https://www.turkiye.gov.tr/" adresinden kayıtlarını yaptırabilecek. Öğrenciler ayrıca kazandıkları yurda giderek şahsen de kayıt olabilecek.