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Real Madrid, Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna kattı! Transfer ücreti dudak ucuklattı

İspanyol temsilcisi Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe Real Madrid'e transfer ücreti dudak uçuklattı. İşte Mbappe'yi 5 yıllığına kadrosuna Real Madrid transferinin detayları...

13:59 - 16/07/2024 Tuesday
Yeni Şafak
Mbappe
Mbappe

Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı. Başkan Florentino Perez'in de yer aldığı törenle Kylian Mbappe, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı. Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız yıldız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu'da kendisini görmeye gelen taraftarları selamlayacak.

Paris Saint-Germain ile toplamda 308 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu, 256 gol, 108 asistlik performans sergiledi.

Mbappe'nin Real Madrid transfer ücreti belli oldu

İspanyol ekibine bonservis bedeli olmadan transfer olan ve 5 yıllık sözleşme imzalayan Fransız milli futbolcunun alacağı yıllık ücret de belli oldu.

İspanyol Cope'de yer alan habere göre; güncel piyasa değeri 180 milyon euro olan 25 yaşındaki yıldız, Real Madrid'den yıllık 30 milyon euro brüt maaş alacak.

İmza parası 50 milyon euro

Haberin detayında, Mbappe'nin yıllık ücretinin sözleşmesinde bulunan hedeflere bağlı bonuslar nedeniyle daha da artacağı aktarılırken, Real Madrid'in bonservis ücreti ödemeden transfer ettiği Mbappe'ye 50 milyon euro civarında bir imza ücreti ödeyeceği de aktarıldı.

Kylian Mbappe Kimdir?

Real Madrid takımında Forvet mevkinde forma giyen Kylian Mbappe, 20 Aralık 1998 tarihinde dünyaya gelmiştir. 178 cm boyunda ve 73 kilo olan Kylian Mbappe, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 0 maça çıkan Kylian Mbappe, 0 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Kylian Mbappe, bu sezon 0 asist ve 0 gol katkısı ile oynamaktadır.



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