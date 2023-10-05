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KYMCO modelleri, teknik özellikleri ve fiyatları

Kymco, Tayvanlı bir motosiklet ve scooter üreticisidir. 1964 yılında kurulan Kymco, dünyanın en büyük motosiklet üreticilerinden biridir. Kymco, scooter, moped, motosiklet, ATV ve UTV gibi çeşitli motosikletler üretmektedir. Agility 125, Xciting 250i, DT X360, Zing 125/150 gibi modelleri vardır. İşte KYMCO Scooter, Motorsiklet, ATV modelleri, teknik özellikleri ve fiyatları.

12:06 . 5/10/2023 Perşembe
Yeni Şafak
KYMCO modelleri fiyatı özellikleri

KYMCO modelleri fiyatı özellikleri

Dünya'da kullanılan 7 milyondan fazla scooter ve motosikletin üreticisi olan KYMCO, 60 değişik model ve 500.000 adet/yıl üretimini Uzak Doğu, Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'ya ihracatını gerçekleştirmekte. Kymco, yüksek kaliteli ve güvenilir motosikletleri ile bilinir. Kymco motosikletleri, performans, yakıt verimliliği ve güvenlik özellikleri ile öne çıkmaktadır. Kymco, dünyanın en popüler motosiklet üreticilerinden biridir. Kymco motosikletleri, dünyanın dört bir yanındaki sürücüler tarafından tercih edilmektedir.

Kymco'nun en popüler modelleri

Kymco'nun en popüler modellerinden bazıları:

Agility 125
: Agility 125, Kymco'nun en popüler scooter modellerinden biridir. Şehir içi kullanım için uygundur ve yakıt verimliliği ile bilinir.
Xciting 250i
: Xciting 250i, Kymco'nun en popüler motosiklet modellerinden biridir. Uzun mesafeli yolculuklar için uygundur ve güçlü performansı ile bilinir.

AK 550: AK 550, Kymco'nun en üst düzey motosiklet modellerinden biridir. Lüks ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar.

DT X360
: DT X360, Kymco'nun en yeni scooter modellerinden biridir. Off-road sürüş için uygundur ve güçlü performansı ile bilinir.

Super 8 125: Super 8 125, Kymco'nun en klasik scooter modellerinden biridir. Retro tarzı ile bilinir.

Kymco fiyat listesi

Kymco Scooter modelleri

  1. 150XLS
  2. Activ 50/125
  3. Agility 50/125
  4. Agility City A/C 125/150/200
  5. KYMCO / AGILITY 16+ 300I
  6. KB 50
  7. AK550
  8. Bet & Win 50/125/150/250
  9. Caro 100
  10. Cherry 50/100
  11. Cobra Cross 50
  12. Cobra Racer 50/100
  13. Compagno 110i [5]
  14. Dink 50 A/C
  15. Dink L/C
  16. Dink/Yager 125
  17. Dink 150/200
  18. DJ 50 S
  19. Downtown 125i/200i/250i/300i/350i
  20. Nikita 300/125
  21. Easy 100
  22. Ego 125
  23. Espresso 150
  24. Filly 50LX
  25. G3
  26. Grand Dink 125/150/250
  27. Heroism 125/150
  28. Jockey 125
  29. Like 50/125/200i/200i XL
  30. Miler 125
  31. Movie 50
  32. Movie XL 125/150
  33. MyRoad 700i
  34. New Sento 110cc
  35. People 50
  36. People S 50
  37. People 125
  38. People S 125
  39. People 150
  40. People S 200
  41. People S 200 i
  42. People 250
  43. People S 250
  44. People S 250i
  45. People S 300i >2008
  46. People GT 200i/300i
  47. People One 125i
  48. Sento 50
  49. Sento 100
  50. Sooner 100
  51. Super 8 125/150
  52. Super 9
  53. Top Boy 50 On/Off Road
  54. V-Link
  55. Vitality 50
  56. Vivio 125
  57. Xciting 250/300/300 Ri/400I/500/500 Ri
  58. X-Town 250i/300i
  59. Yager 125
  60. Yager GT 125
  61. Yager GT 200i
  62. Yup 50/250
  63. ZX 50

Kymco Motorsiklet modelleri

  1. Activ 110/125
  2. Axr 110
  3. Cruiser 125
  4. CK1 125 [6]
  5. Grand King 125/150
  6. Hipster 125 2V
  7. Hipster 125 4V (H/Bar ve L/Bar)
  8. Hipster 150
  9. Jetix 50/125
  10. KTR/KCR 125/150
  11. K-Pipe 50/125
  12. Pulsar/CK 125
  13. Pulsar Luxe 125
  14. Pulsar S 125
  15. Quannon
  16. Kymco Quannon 125/150/150 Fi
  17. Kymco Quannon Naked 125
  18. Kymco Quannon 125/150/150 Fi
  19. Kymco Quannon Naked 125
  20. Spade 150
  21. Spike 125
  22. Stryker 750 (on- ve off-road)
  23. Stryker 550 (on- ve off-road)
  24. Visa R110
  25. Venox 250
  26. Venox 1000i
  27. Zing 125/150

Kymco ATV modelleri

  1. KXR 50/90
  2. KXR 250 (on-road)
  3. Maxxer 300 450i
  4. Mongoose KXR250
  5. MXer 50
  6. MXer 125
  7. MXer 125 (on-road)
  8. MXer 150
  9. MXer 150 (on-road)
  10. MXU 50/150/250/300/400/500/500i IRS
  11. MXU 450i/550i/700i
  12. UXV 450i/500i/700i

KYMCO hangi ülkeye ait?

Kymco, Tayvanlı bir motosiklet ve scooter üreticisidir. Kymco, 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’nin motosiklet satıcısı UMA(Uğur Şirketler Grubun´dan Uğur Motorlu Araçlar, bilinen markası ile Mondial Motosiklet) ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Kymco yaptığı bu işbirliği ile, Türkiye pazarında, uygun modelleri, yedek parça ve servis ağıyla, satış sonrası hizmet ve pazarlama faaliyetlerine destek vermeye başladı. Her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da 2020 yılı ortalarında KYMCO ve Uğur Motorlu Araçlar'ın (UMA) ortaklığının bittiği iddia edildi. Bu noktada UMA'nın web sitesinden ve tüm sosyal ağlarından KYMCO logosunu kaldırması iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. UMA distribütörlüğünü sonlandırmasının ardından Türkiye'deki yeni distribütörü Doğan Holding bünyesindeki Doğan Trend Otomotiv oldu.



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