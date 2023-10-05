Dünya'da kullanılan 7 milyondan fazla scooter ve motosikletin üreticisi olan KYMCO, 60 değişik model ve 500.000 adet/yıl üretimini Uzak Doğu, Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'ya ihracatını gerçekleştirmekte. Kymco, yüksek kaliteli ve güvenilir motosikletleri ile bilinir. Kymco motosikletleri, performans, yakıt verimliliği ve güvenlik özellikleri ile öne çıkmaktadır. Kymco, dünyanın en popüler motosiklet üreticilerinden biridir. Kymco motosikletleri, dünyanın dört bir yanındaki sürücüler tarafından tercih edilmektedir.

Kymco, Tayvanlı bir motosiklet ve scooter üreticisidir. Kymco, 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’nin motosiklet satıcısı UMA(Uğur Şirketler Grubun´dan Uğur Motorlu Araçlar, bilinen markası ile Mondial Motosiklet) ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Kymco yaptığı bu işbirliği ile, Türkiye pazarında, uygun modelleri, yedek parça ve servis ağıyla, satış sonrası hizmet ve pazarlama faaliyetlerine destek vermeye başladı. Her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da 2020 yılı ortalarında KYMCO ve Uğur Motorlu Araçlar'ın (UMA) ortaklığının bittiği iddia edildi. Bu noktada UMA'nın web sitesinden ve tüm sosyal ağlarından KYMCO logosunu kaldırması iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. UMA distribütörlüğünü sonlandırmasının ardından Türkiye'deki yeni distribütörü Doğan Holding bünyesindeki Doğan Trend Otomotiv oldu.