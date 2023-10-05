KYMCO modelleri fiyatı özellikleri
Dünya'da kullanılan 7 milyondan fazla scooter ve motosikletin üreticisi olan KYMCO, 60 değişik model ve 500.000 adet/yıl üretimini Uzak Doğu, Asya, Avrupa ve Kuzey ve Güney Amerika'ya ihracatını gerçekleştirmekte. Kymco, yüksek kaliteli ve güvenilir motosikletleri ile bilinir. Kymco motosikletleri, performans, yakıt verimliliği ve güvenlik özellikleri ile öne çıkmaktadır. Kymco, dünyanın en popüler motosiklet üreticilerinden biridir. Kymco motosikletleri, dünyanın dört bir yanındaki sürücüler tarafından tercih edilmektedir.
Kymco'nun en popüler modelleri
Kymco'nun en popüler modellerinden bazıları:
AK 550: AK 550, Kymco'nun en üst düzey motosiklet modellerinden biridir. Lüks ve konforlu bir sürüş deneyimi sunar.
Super 8 125: Super 8 125, Kymco'nun en klasik scooter modellerinden biridir. Retro tarzı ile bilinir.
Kymco fiyat listesi
Kymco Scooter modelleri
- 150XLS
- Activ 50/125
- Agility 50/125
- Agility City A/C 125/150/200
- KYMCO / AGILITY 16+ 300I
- KB 50
- AK550
- Bet & Win 50/125/150/250
- Caro 100
- Cherry 50/100
- Cobra Cross 50
- Cobra Racer 50/100
- Compagno 110i [5]
- Dink 50 A/C
- Dink L/C
- Dink/Yager 125
- Dink 150/200
- DJ 50 S
- Downtown 125i/200i/250i/300i/350i
- Nikita 300/125
- Easy 100
- Ego 125
- Espresso 150
- Filly 50LX
- G3
- Grand Dink 125/150/250
- Heroism 125/150
- Jockey 125
- Like 50/125/200i/200i XL
- Miler 125
- Movie 50
- Movie XL 125/150
- MyRoad 700i
- New Sento 110cc
- People 50
- People S 50
- People 125
- People S 125
- People 150
- People S 200
- People S 200 i
- People 250
- People S 250
- People S 250i
- People S 300i >2008
- People GT 200i/300i
- People One 125i
- Sento 50
- Sento 100
- Sooner 100
- Super 8 125/150
- Super 9
- Top Boy 50 On/Off Road
- V-Link
- Vitality 50
- Vivio 125
- Xciting 250/300/300 Ri/400I/500/500 Ri
- X-Town 250i/300i
- Yager 125
- Yager GT 125
- Yager GT 200i
- Yup 50/250
- ZX 50
Kymco Motorsiklet modelleri
- Activ 110/125
- Axr 110
- Cruiser 125
- CK1 125 [6]
- Grand King 125/150
- Hipster 125 2V
- Hipster 125 4V (H/Bar ve L/Bar)
- Hipster 150
- Jetix 50/125
- KTR/KCR 125/150
- K-Pipe 50/125
- Pulsar/CK 125
- Pulsar Luxe 125
- Pulsar S 125
- Quannon
- Kymco Quannon 125/150/150 Fi
- Kymco Quannon Naked 125
- Kymco Quannon 125/150/150 Fi
- Kymco Quannon Naked 125
- Spade 150
- Spike 125
- Stryker 750 (on- ve off-road)
- Stryker 550 (on- ve off-road)
- Visa R110
- Venox 250
- Venox 1000i
- Zing 125/150
Kymco ATV modelleri
- KXR 50/90
- KXR 250 (on-road)
- Maxxer 300 450i
- Mongoose KXR250
- MXer 50
- MXer 125
- MXer 125 (on-road)
- MXer 150
- MXer 150 (on-road)
- MXU 50/150/250/300/400/500/500i IRS
- MXU 450i/550i/700i
- UXV 450i/500i/700i
KYMCO hangi ülkeye ait?
Kymco, Tayvanlı bir motosiklet ve scooter üreticisidir. Kymco, 2014 yılı Temmuz ayı itibarıyla Türkiye’nin motosiklet satıcısı UMA(Uğur Şirketler Grubun´dan Uğur Motorlu Araçlar, bilinen markası ile Mondial Motosiklet) ile distribütörlük anlaşması imzaladı. Kymco yaptığı bu işbirliği ile, Türkiye pazarında, uygun modelleri, yedek parça ve servis ağıyla, satış sonrası hizmet ve pazarlama faaliyetlerine destek vermeye başladı. Her ne kadar resmi olarak açıklanmasa da 2020 yılı ortalarında KYMCO ve Uğur Motorlu Araçlar'ın (UMA) ortaklığının bittiği iddia edildi. Bu noktada UMA'nın web sitesinden ve tüm sosyal ağlarından KYMCO logosunu kaldırması iddiaların doğruluğunu güçlendirdi. UMA distribütörlüğünü sonlandırmasının ardından Türkiye'deki yeni distribütörü Doğan Holding bünyesindeki Doğan Trend Otomotiv oldu.