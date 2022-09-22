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Taşınabilir oyun konsolu: Logitech G Cloud

Dünyaca ünlü bilgisayar ve dijital platform parçaları üreticisi Logitech, taşınabilir bulut konsolu G Cloud’ı tanıttı. Oyun severleri heyecanlandıran ürün daha önce çıkan oyun konsollarından birçok farklı özellik vadediyor. Buluttan gişe rekorları kıran oyunları istediğiniz yerde oynamanızı sağlayacak Logitech G Cloud Handheld’in özelliklerine, fiyatına ve merak ettiğiniz tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Logitech G Cloud fiyatı ne kadar? Özellikleri neler?
Logitech G Cloud

Geçtiğimiz aylarda duyurulan el konsolu, Logitech ve Çinli oyun firması Tencent Games tarafından yapılan işbirliği çerçevesinde üretildi. Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now gibi bulut oyun servislerine uygun olarak tasarlanan konsol, Android işletim sistemi ile geliyor.

LOGİTECH G CLOUD GAMİNG ÖZELLİKLERİ NELER?

> Xbox Cloud Gaming ve GeForce Now sistemleriyle tamamen uyumlu şekilde çalışır

> 7 inç 1080P ekran

> Qualcomm Snapdragon 720G’den işlemci

> 4 GB RAM ve 64 GB depolama

> 12 saate kadar bulut oyun hizmeti sunar

> WiFi 5, Blutooth 5.1, USB Tip C girişi, Kulaklık girişi, stereo

> Hoparlör ve mikrofon çıkışı

> 463 gram ağırlık

> Play Store’daki neredeyse tüm oyunlarla uyum

> Bilgisayarınıza ya da konsolunuza da uzaktan bağlanabileceğiniz bu konsol, özellikle evinde güçlü bir konsolu ya da bilgisayarı olup oyun keyfine dışarıda devam etmek isteyen ya da bulut sistemlerini kullanıp oyun keyfini dışarıda da devam etmek isteyenler için biçilmiş kaftan.

LOGİTECH G CLOUD GAMİNG FİYATI NE KADAR?

Logitech G Cloud, ilk olarak Ekim ayında ABD ve Kanada’da 299 dolar (vergiler hariç 5.480 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak. İlk satışların ardından cihazın diğer ülkelerde 349 dolarlık (vergiler hariç 6.397 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulması planlanıyor.

LOGİTECH G CLOUD GAMİNG HANDHELD TANITIM VİDEOSU
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