Los Angeles FC 1-3 Inter Miami Maç Özeti
Inter Miami, Amerika Major Ligi 26. haftasında deplasmanda Los Angeles FC ile karşılaştı. Lionel Messi’nin 2 asist yaptığı maçta Inter Miami rakibini 3-1 mağlup etti. Maçta Jordi Alba bir gol kaydetti. Los Angeles FC - Inter Miami maç özeti haberimizde.
LOS ANGELES FC - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
LOS ANGELES FC - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ
AMERİKA MAJOR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
AMERİKA MAJOR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU
#Los Angeles Fc
#Lionel Messi
#Inter Miami
#Amerika Major Ligi
1 saat önce