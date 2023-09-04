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Messi’nin 2 asisti Inter Miami’ye galibiyeti getirdi: Los Angeles FC 1-3 Inter Miami

Amerika Major Ligi 26. haftasında Los Angeles FC evinde Lionel Messi’li Inter Miami’yi konuk etti. Maç Inter Miami’nin 3-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 14’ Facundo Farias, 51’ Jordi Alba, 83’ Leonardo Campana ve 90’ Ryan Hollinshead’tan geldi. Yıldız futbolcu Lionel Messi 2 asist yaparak maçı tamamlandı. Los Angeles FC - Inter Miami maç özetini izlemek ve ABD MLS puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

14:13 . 4/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Los Angeles FC 1-3 Inter Miami Maç Özeti

Los Angeles FC 1-3 Inter Miami Maç Özeti

Inter Miami, Amerika Major Ligi 26. haftasında deplasmanda Los Angeles FC ile karşılaştı. Lionel Messi’nin 2 asist yaptığı maçta Inter Miami rakibini 3-1 mağlup etti. Maçta Jordi Alba bir gol kaydetti. Los Angeles FC - Inter Miami maç özeti haberimizde.

LOS ANGELES FC - INTER MİAMİ MAÇ ÖZETİ

Los Angeles FC - Inter Miami maç özetini izlemek için

AMERİKA MAJOR LİGİ GÜNCEL PUAN DURUMU



#Los Angeles Fc
#Lionel Messi
#Inter Miami
#Amerika Major Ligi
1 saat önce
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