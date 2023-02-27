Mart ayı aile destek ödemeleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ve memur maaşlarını erken yatırmış ve acil nakit ihtiyaçları giderilmişti. Maaşların erken yatması ve depremzedeler için açıklanan deprem paketleri, aile destek ödemesinin erkene çekilme ihtimalini güçlendiriyor.
MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.
Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında, aile destek ödemelerinin şubat ayının 10'una kadar yatırılması bekleniyor.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.
Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.