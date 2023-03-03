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Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?

Aile destek ödemesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay vatandaşların hesaplarına yatırılmaya devam ediyor. İhtiyacı olan ailelere sağlanan destek ödemelerinin şubat ayında yatıp yatmadığı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Destek ödemeleri e-Devlet ekranı üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, aile destek ödemesi yattı mı? Mart ayı sosyal yardım parası ne zaman yatacak?

09:19 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Mart ayı aile destek ödemeleri

Mart ayı aile destek ödemeleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekli ve memur maaşlarını erken yatırmış ve acil nakit ihtiyaçları giderilmişti. Maaşların erken yatması ve depremzedeler için açıklanan deprem paketleri, aile destek ödemesinin erkene çekilme ihtimalini güçlendiriyor.

MART AYI AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağı, destek ödemelerinin yatırılmasını bekleyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz ödeme dönemleri kaynak alındığında, aile destek ödemelerinin şubat ayının 10'una kadar yatırılması bekleniyor.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

2023 ŞUBAT AYI AİLE DESTEK PAKETİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

Bakan Derya Yanık, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle ocak ayının ilk haftası yapılacak olan Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini öne çekerek 29 Aralık Perşembe hak sahiplerinin hesaplarına yatırıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Mart ayı Aile Destek Paketi ödemelerinin ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.


#aile destek ödemesi
#aile destek parası
#sosyal yardım ödemeleri
1 hour ago
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Mart ayı aile destek ödemeleri ne zaman yatacak?
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