Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı için pansiyon ücretlerini belirledi. Ücretler, öğrencilerin konaklama, yemek ve diğer temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla belirli bir düzen içinde düzenlenmekte. Peki MEB 2025 pansiyon ücretleri ne kadar olacak?

Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri belirlendi. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının pansiyon ücretleri yeni yılda ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 39 bin lira, özel eğitim okullarında 52 bin 750 lira, mesleki eğitim kurumlarında 43 bin 750 lira olarak tespit edildi.

İlköğretim ve ortaöğretim pansiyon ücretleri ne kadar?

Okulların 2025 yılı pansiyon ücretleri netleşti. 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nden alınan bilgilere göre, pansiyon ücretleri ilköğretim kurumları ve ortaöğretim okullarında gelecek yıl 39 bin liraya yükselecek.

Mesleki-teknik okulların pansiyon ücretleri ne kadar?

Mesleki-teknik okul ve kurumlar ile 3308 sayılı Kanun kapsamında olan okulların pansiyon ücretleri de 43 bin 750 liraya çıkacak.

Özel okul pansiyon fiyatları ne kadar?