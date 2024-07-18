KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. İşte KPSS MEB personel tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024.
KPSS MEB TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
KPSS MEB tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM’den şu açıklama yapıldı: “3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
KPSS MEB TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.
MEB SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.