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MEB sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı: İşte KPSS MEB tercih sonuçları

KPSS tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den son dakika açıklaması geldi. KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının (MEB) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemlerinde sonuçlar erişime açıldı. İşte KPSS MEB tercih sonuçları.

16:54 - 18/07/2024 Perşembe
Güncelleme: 16:54 - 18/07/2024 Perşembe
Yeni Şafak
KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları
KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları

KPSS-2024/6: Millî Eğitim Bakanlığının Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarına ilişkin ÖSYM'den beklenen açıklama geldi. İşte KPSS MEB personel tercih sonuçları sorgulama ekranı 2024.

KPSS MEB TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS MEB tercih sonuçlarına ilişkin ÖSYM’den şu açıklama yapıldı: “3-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2024/6 Millî Eğitim Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

KPSS MEB TERCİH SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.

MEB SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA

ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.


Kamu personel alımı iş ilanları: KPSS'li ve KPSS'siz eleman alan kurumlar ve başvuru tarihleri

Kamu personel alımı ve kamu memur alım ilanları devlette iş başvurusu yapacak olanların takibinde. 2024 yılında kamu kurum ve kuruluşları tarafından çeşitli pozisyonlarda binlerce memur, işçi ve sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Bu alımlar KPSS'li ve KPSS'siz olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir. Kamu personel alımı yapan kurumlar arasında bakanlıklar, müdürlükler, genel kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, belediyeler, özel idareler ve üniversiteler yer almaktadır. Kamu personel alımı iş ilanlarında başvuru tarihleri kurumlara göre değişiklik gösterebilmektedir. Peki, KPSS puanı ile veya KPSS şartsız kamu personel alımı iş ilanları yayınlandı mı? İşte kamu personel alımı Temmuz ayı iş ilanları, kadrolar ve kontenjanlar…


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#KPSS tercih sonuçları
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