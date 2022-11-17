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Mental ne demek?

Tıpta, sağlık sektöründe sıkça kullanılan mental terimi ‘’akıl, zeka, zihinsel’’ anlamına gelmektedir. Televizyonlarda, sosyal medyada sıkça karşılaştığımız bu kelime çoğu Avrupa dilinde de kullanılmaktadır. İnsan zihninin yetenekleri ve yapısını temel alan mental kavramını ilk kez duyanlar anlamı hakkında araştırmalarda bulunuyor. Peki TDK’da mental ne anlama gelmektedir? Mental sağlık ve mental çöküş ne demek? İşte soruların cevapları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mental ne demek?
Mental

Metal kelimesi İngilizce kökenli bir sözcük olarak Türkçeye yerleşmiş ifadelerden biridir. Tıbbın nöroloji, psikoloji alanlarında sıklıkla kullanılmaktadır. Mental kelimesine ait tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

TDK’DA MENTAL NE ANLAMA GELMEKTEDİR?

TDK mental kelimesini "zihinsel" anlamıyla ele almaktadır. Zihne ait olan tüm beceri ve çeşitli kavramlar, bu sözcüğün kapsadığı manaya dahil edilmektedir.

MENTAL SAĞLIK NE DEMEK?

Mental sağlık bilişsel, davranışsal ve duyusal anlamda iyi olma hali anlamına gelmektedir. Bu kavram, günlük hayatımız, sosyal ilişkilerimiz ve hatta fiziksel sağlığımız üzerinde doğrudan etkilidir.

MENTAL ÇÖKÜŞ NE DEMEK?

Gündelik yaşamda fiziksel ve psikolojik olarak yaşanma durumunda kullanılan mental çöküş ‘’bitkinlik, tükenmişlik’’ olarak biliniyor.

Mental çöküşün pek çok sebebi olabilir; ekonomik sebepler, stres, insan ilişkileri, kayıplar, iş yükü, şehrin gürültüsü, bu sebeplere örnek olarak gösterilebilir.

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