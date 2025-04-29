Varyemez, İşte Hayat, Zagor, Malkoçoğlu Krallara Karşı, Vefasız gibi birçok filmde rol alan usta oyuncu Cevat Kurtuluş'un eşi Meral Kurtuluş 87 yaşında hayatını kaybetti.
Cevat Kurtuluşun 1992'deki vefatının ardından eşi Meral Kurtuluş da 87 yaşında hayata veda etti. Acı haberi Film-San Vakfı duyurdu.
Vakfın açıklamasında; "Oyuncu Meral Kurtuluşa Allahtan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
MERAL KURTULUŞ KİMDİR?
1935te Kosova'da doğan ve 1950de Türkiye'ye yerleşen Meral Kurtuluş, 1959da Cevat Kurtuluş ile evlenmişti. Sinemaya 1960 yapımı Ayşecik filmiyle adım atan sanatçı, kariyeri boyunca yaklaşık 100 filmde yardımcı rollerde yer aldı.
CEVAT KURTULUŞ KİMDİR?
Cevat Kurtuluş 20 Haziran 1922, Ankara doğumlu Türk tiyatro ve sinema oyuncusu, komedyendir. Kurtuluş 6 Eylül 1992 tarihinde Ankara'da hayatını kaybetmiştir.
20 Haziran 1922'de Ankara'da doğdu. Adını, Çanakkale Savaşı gazisi Cenap Paşa verdi. İzmir İnönü Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1943 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Gençlik yıllarında, Devlet Tiyatrosu ve Operası'nda opera korosunda çalıştı ve bariton olarak şarkı söyledi. 1940-1947 yılları arasında Ankara gazinolarında yaptığı taklit şovlarıyla ün kazandı.
Tiyatroda, Genç Osman, Yanlış Yanlış Üstüne, Haydut, Tanrıdağı Ziyafeti, III. Selim, Kibarlık Budalası gibi oyunlarda rol aldı. 1947'de İstanbul'a gelerek sinema kariyerine başladı ve aynı yıl Ferdi Tayfur'un yönettiği Kerim'in Çilesi filmiyle sinemaya adım attı.
Özellikle mimikleriyle ön plana çıkan oyunculuğu sayesinde, 1960'lı ve 1970'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde irili ufaklı roller aldı. Türk sinemasında “aptal uşak” tiplemesinin yaratıcısı ve temsilcisi oldu. 1969'da Üç Maymun Kabare Tiyatrosu'nda sahnelenen Ölür Müsün Öldürür Müsün adlı komedide rol aldı. 1977'de Gülünüz Güldürünüz dizisinde, 1980'de ise İş İştir adlı TV oyununda ve ilerleyen yıllarda çeşitli parodilerde oyunculuk yaptı.
16 Ocak 1959'da, oyuncu Meral Kurtuluş ile evlendi.