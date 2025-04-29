20 Haziran 1922'de Ankara'da doğdu. Adını, Çanakkale Savaşı gazisi Cenap Paşa verdi. İzmir İnönü Lisesi'ni bitirdikten sonra, 1943 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Gençlik yıllarında, Devlet Tiyatrosu ve Operası'nda opera korosunda çalıştı ve bariton olarak şarkı söyledi. 1940-1947 yılları arasında Ankara gazinolarında yaptığı taklit şovlarıyla ün kazandı.

Özellikle mimikleriyle ön plana çıkan oyunculuğu sayesinde, 1960'lı ve 1970'li yıllarda birçok Yeşilçam filminde irili ufaklı roller aldı. Türk sinemasında “aptal uşak” tiplemesinin yaratıcısı ve temsilcisi oldu. 1969'da Üç Maymun Kabare Tiyatrosu'nda sahnelenen Ölür Müsün Öldürür Müsün adlı komedide rol aldı. 1977'de Gülünüz Güldürünüz dizisinde, 1980'de ise İş İştir adlı TV oyununda ve ilerleyen yıllarda çeşitli parodilerde oyunculuk yaptı.