Mevlid-i Nebi Haftası 2022: Peygamber Efendimiz (s.a.v.)'in doğum günü ne zaman?

Peygamber Efendimiz'in doğduğu hafta kutlanan Mevlidi Nebi haftası bu yıl Ramazan Ayı içerisinde yer alıyor. Nisan ayının gelmesi ile Peygamber Efendimiz'in doğum günü için yapılan aramalar arttı. Peki, Peygamber Efendimiz'in doğum günü hangi gün? Mevlid-i Nebi haftası ne zaman?

MEVLİD-İ NEBİ HAFTASI NEDİR?

Ülkemizde 28 yıldır farklı etkinliklerle icra edilen Kutlu Doğum Haftası, Hz. Peygamber’i (s.a.s.) anmak, onun mesajını anlamak ve geniş kitlelere ulaştırmak amacıyla gündeme alınmış hayırlı bir hizmettir.

Miladi 972 yılından itibaren mevlid-i nebi ile ilgili resmî törenler düzenlenmeye başlamıştır. İlk defa Mısır’da resmî hüviyet kazanan bu törenlerde rebiulevvel ayının 12. gününde sabahtan başlamak üzere tatlılar dağıtılır, hatimler okunur, dualar yapılır, salavat getirilir ve hediyeler takdim edilirdi. (bk. Ahmet Özel, “Mevlid”, DİA, XXIX, 475-479.) Benzer kutlamaların daha sonra Müslüman coğrafyada yayılarak devam ettiği bilinmektedir. Nitekim Osmanlılarda da resmî törenler arasında mevlid-i şerif yani kutlu doğum önemli bir yer edinmiştir. Başlangıcını bazı kaynakların Osman Gazi’ye kadar çıkardığı mevlit kutlaması, Kanuni Sultan Süleyman döneminden itibaren saray protokolünde yer almaya başlamış ve III. Murat zamanında tam bir resmiyetle devlet töreni niteliğini kazanmıştır. Bu törenlerde minarelerde kandiller yakılmış, cami kürsülerinde özel vaazlar yapılmış, Hz. Peygamber’i anlatan naatlar-mevlitler okunmuş, dualar edilmiş topluca salavat getirilmiş ve halka şerbetler ikram edilmiştir. (Mehmet Şeker, “Mevlid: Osmanlılar’da Mevlid Törenleri”, DİA, XXIX, 479-480.)

REKLAM

Hz. Peygamber’in doğum gününün kutlanması geleneği, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ilk defa 1985 yılında “Siret Haftası” adıyla daha geniş bir çerçevede ele alınmaya başlamıştır. (bk. Diyanet Gazetesi, sy. 313, Ankara 1985; Tayyar Altıkulaç, Zorlukları Aşarken, İstanbul 2011, I, 474-7.) Daha sonra bu uygulama Türkiye Diyanet Vakfı’nın girişimi, Diyanet İşleri Başkanlığının işrafı ve ilahiyat fakültelerinin desteğiyle 1989 yılından itibaren Kutlu Doğum Haftası ismiyle ve zenginleştirilmiş bir içerikle tekrar canlandırılmıştır.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 05 Eylül 1989 tarih ve 276 sayılı kararıyla Mevlid-i Nebevi’nin o yıldan itibaren her yıl geniş bir programla “Kutlu Doğum Haftası” adıyla ihya edilmesini kararlaştırmıştır.

REKLAM

Rasul-i Ekrem’in (s.a.s.) genel kabule göre 12 Rebiulevvel 571 olan doğum gününün miladi karşılığı olan 20 Nisan’ı hafta başlangıcı olarak tayin etmiş daha sonra 23 Nisan Millî Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri ile iltibasa yol açma endişesinden dolayı da 14 Nisan’a çekmiştir.

2022 MEVLİD- NEBİ HAFTASI NE ZAMAN?

2022 Mevlid-i Nebi başlangıç tarihi 14 Nisan 2022 Perşembe, bitiş tarihi ise 20 Nisan 2022 Çarşamba günüdür.

PEYGAMBER EFENDİMİZ (SAV)'İN DOĞUM GÜNÜ 20 NİSAN MI?

Rasul-i Ekrem’in (s.a.s.) genel kabule göre 12 Rebiulevvel 571 olan doğum gününün miladi karşılığı olan 20 Nisan’ı hafta başlangıcı olarak tayin edilmiştir.