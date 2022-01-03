Müdür maaşları 2022 ne kadar oldu? Genel Müdür, Şube Müdürü maaşı kaç TL?

Müdür maaşları 2022 için beklenen gün geldi. Memur maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. Buna göre Genel Müdür maaşları 2022, Şube Müdür maaşları 2022 de belli oldu.
Kabine Toplantı'sının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:
"*Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.
*Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.
*Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur."
MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?
Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)
Görev- Aralık maaşı -Ocak maaşı
Hademe (15/1) 4.102 5.228
Hizmetli (15/1) 4.102 5.228
Mübaşir (11/1) 4.359 5.556
Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634
Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638
Memur (9/1) 4.424 5.639
Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752
İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998
Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044
İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070
Müezzin (9/1) 4.762 6.070
Şef (7/1) 4.789 6.104
Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221
Öğretmen (9/1) 4.941 6.298
Vaiz (9/1) 5.016 6.393
Hemşire (9/1) 5.237 6.675
Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675
Ebe (9/1) 5.244 6.684
Programcı (9/1) 5.395 6.876
Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920
Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730
Polis (11/1) 6.502 8.287
Mühendis (7/1) 6.883 8.773
Komiser (8/1) 6.987 8.906
Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041
Başkomiser (8/1) 7.102 9.052
Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084
Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231
Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421
Müfettiş (7/1) 7.836 9.988
Uzman (7/1) 7.915 10.088
Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708
Kaymakam (4/1) 8.933 11.386
*** TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.