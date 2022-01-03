Özgün Müdür maaşları 2022 ne kadar oldu? Genel Müdür, Şube Müdürü maaşı kaç TL?
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Müdür maaşları 2022 ne kadar oldu? Genel Müdür, Şube Müdürü maaşı kaç TL?

Müdür maaş zammı belli oldu. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam belli oldu. 2022 yılına ilişkin yeni zamlı maaşlar netleşti. Maaş zam oranlarını Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan duyurdu. Buna göre meslek gruplarının yeni yılda alacağı maaşlar ortaya çıkdı. Genel Müdür düzeyince görev yapan kişilerin maaşları da belli oldu. Peki, müdür maaşları 2022 ne kadar? Genel Müdür, Şube Müdürü maaşları ne kadar oldu? İşte 2022 müdür maaşları hakkında detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Müdür maaşları 2022 ne kadar oldu? Genel Müdür, Şube Müdürü maaşı kaç TL?
Özgün

Müdür maaşları 2022 için beklenen gün geldi. Memur maaşlarına yapılan zam oranı belli oldu. Buna göre Genel Müdür maaşları 2022, Şube Müdür maaşları 2022 de belli oldu.

Kabine Toplantı'sının ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şöyle oldu:

"*Memurlarımıza toplamda yüzde 28 oranında bir artış yaptık. Memurlarımızın Ocak ayındaki yüzde 5’lik toplu sözleşme zammını yüzde 7,5 olarak uygulama kararı aldık.

*Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5’a çıkarttık. Aile yardımları da çalışmayan eş için 521 lira, 6 yaşındaki küçük çocuklar 115 TL, 6 yaşından büyük çocuklar için 57 lira olarak güncellenmiştir.

*Bu rakamlara memur maaşlarının asgari ücret kadarki kısmının gelir ve damga vergilerinden muaf tutulmuştur."

MÜDÜR MAAŞLARI NE KADAR OLDU 2022?

Memurların toplu sözleşme ve enflasyon farkıyla oluşan zamlı maaşı (TL)

Görev- Aralık maaşı -Ocak maaşı

Hademe (15/1) 4.102 5.228

Hizmetli (15/1) 4.102 5.228

Mübaşir (11/1) 4.359 5.556

Usta öğretici (11/1) 4.420 5.634

Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 4.423 5.638

Memur (9/1) 4.424 5.639

Zabıta memuru (9/1) 4.513 5.752

İtfaiyeci (9/1) 4.706 5.998

Araştırmacı (9/1) 4.742 6.044

İmam/hatip (9/1) 4.762 6.070

Müezzin (9/1) 4.762 6.070

Şef (7/1) 4.789 6.104

Orman muhafaza memuru (11/1) 4.881 6.221

Öğretmen (9/1) 4.941 6.298

Vaiz (9/1) 5.016 6.393

Hemşire (9/1) 5.237 6.675

Sağlık memuru (9/1) 5.237 6.675

Ebe (9/1) 5.244 6.684

Programcı (9/1) 5.395 6.876

Bekçi (lisans 9/1) 5.429 6.920

Şube müdürü (7/1) 6.065 7.730

Polis (11/1) 6.502 8.287

Mühendis (7/1) 6.883 8.773

Komiser (8/1) 6.987 8.906

Araştırma görevlisi (8/1) 7.093 9.041

Başkomiser (8/1) 7.102 9.052

Müfettiş yardımcısı (9/1) 7.127 9.084

Uzman yardımcısı (9/1) 7.242 9.231

Asistan (sağlık hizmetleri-6/1) 7.391 9.421

Müfettiş (7/1) 7.836 9.988

Uzman (7/1) 7.915 10.088

Başasistan (sağlık hiz. 5/1) 8.401 10.708

Kaymakam (4/1) 8.933 11.386

*** TABLO'daki maaşlara aile yardımı, görev tazminatı, fazla mesai ücreti gibi yan ödemeler eklenmemiştir. Ayrıca 1 Ocak'tan geçerli vergi istisnası hesabı maaşlara dahil değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Hiçbir emeklimiz 2 bin 500 TL'nin altında maaş almayacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Memurların maaş artışının yüzde 30.5 olduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, en düşük emekli maaşının ise 2 bin 500 liraya yükseltildiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, 'Memurlarımızın maaş artış oranını yüzde 30,5'e çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. Yeni düzenlemeye göre hiçbir emeklimiz 2 bin 500 liranın altında maaş almayacak.' ifadelerini kullandı.

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