Milli Eğitim Bakanı Tekin, okul kayıtlarına ilişkin önemli kararı açıkladı. Bakan Tekin, “Bir okula adrese dayalı olarak kayıt yaptırma hakkı olan veliler, çocuğunu o okula kayıt yaptırabilecek. O okula adres dışı fazladan öğrenci kaydı yaptırılmasını merkezi olarak engelleyeceğiz.” dedi. İşte adrese dayalı okul kayıtlarının nasıl yapılacağına ilişkin Bakan Tekin’in açıklamalarının detayları.
Milli Eğitim Bakanı Tekin, 25 Kasım 20225 tarihinde Mardin ziyareti kapsamında gazetecilerin sorularını yanıtlayarak eğitim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Yusuf Tekin, okul kayıtlarına ilişkin alınan önemli kararı açıkladı. Peki Okula adres dışı kayıtlar kalkacak mı? Yeni dönemde okul kayıtları nasıl yapılacak? İşte detaylar.
Adrese dayalı kayıt sistemi harici okul kayıtları engellenecek mi?
Bakan Yusuf Tekin, adrese dayalı kayıt sistemini delen velilerle ilgili de yeni tedbirler alacaklarını söyledi. İşte Bakan Tekin’in değerlendirmeleri:
"Geçen yıl şube ve öğretmen seçimine ilişkin bir düzenleme yaparak bunları merkezden belirledik. Örneğin, bir mahallede, sokakta iki tane okul var. Okullardan birisinde ilkokulda, üç veya beş tane birinci sınıf şubesi var. Burada 5 öğretmen var, birisinin adı çevresinden veya başka bir nedenle duyuluyor. Herkes geliyor çocuğunu o öğretmene yazdırmaya çalışıyor, tartışmalar oluyordu. Geriye kalan dört öğretmen refüze ediliyor, onurları kırılıyor. Biz, şimdi geçen yıl, okulun adres bölgesinde yaşayan çocukları otomatik olarak kaydettik, öğrencileri şubelere dağıtırken de 18-20 tane parametre geliştirdik. Öğrencilerden, hangisinin A, hangisinin B şubesine ya da C şubesine kayıt olacağına artık bilgisayar karar veriyor. Hiç kimse karışmıyor. Kayıt bitiyor. Okullar açılmadan kayıt sınıf listesi açıklanıyor.
Bu değişikten öğretmenlerimiz inanılmaz mutlu. Şimdi bunun ikinci adımını yapacağız. Burada da bu sokakta iki tane okul var diyelim. Biri, bir şekilde reklamını yapıyor, diğeri yapamıyor. Bundan dolayı, o okula kimse gitmek istemiyor. Şimdi biz okulları, yatırım planına koyarken, İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız adresleri, nüfus kayıt sistemindeki verilere göre; mesela o mahallede ne kadar öğrenci var, ne kadar yeni başlayacak öğrenci var, bunu hesap ederek yatırım yapıyoruz. Örneğin, bu sene 100 öğrenci başlayacak, 50’si bir okula, 50’si diğerine.
Şimdi ben bir plan yaptım ama bu okullardan biri biraz öne çıkınca ve daha fazla tercih edilmeye başlanınca, bazı veliler birinin evinde çocuğunu, misafir gösteriyor ve o okula kayıt yaptırıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Okulların birinde derslik başına öğrenci sayım 15'e düşüyor, diğerinde 40'a çıkıyor. Bu doğru değil. Şimdi bununla ilgili Bakanlığımız ile İçişleri Bakanlığı ortak bir yazılım geliştiriyor. O yazılımında da bazı parametreler olacak. Yani, bir okula adrese dayalı olarak kayıt yaptırma hakkı olan veliler, çocuğunu o okula kayıt yaptırabilecek. O okula adres dışı fazladan öğrenci kaydı yaptırılmasını merkezi olarak engelleyeceğiz. Böylece okul müdürlerimizin bu tür taleplere ilişkin üstlerindeki baskıyı da kaldırmış olacağız.”