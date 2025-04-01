Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda artık sona yaklaşılıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, yaz tatilinin ne zaman başlayacağını da sorgulanan konular arasında. 2. ara tatil dönemi içerisinde olduğumuz bu günlerde okullar ne zaman kapanacak? sorusu gündemdeki yerini aldı. Özellikle eğitim ve tatil planlaması yapacak olanlar için bu konu önemli hale geliyor. Peki okullar ne zaman kapanacak? İşte yaz tatili tarihleri...
Yaz tatili yaklaşıyor. Öğrenciler eğitimlerinde son haftalarını yaşarken, okulların ne zaman kapanacağı konusu da araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitim takviminde yer aldığı bilgilere göre, bu sene 20 Haziran 2025 tarihinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı okulların açılacağı tarih ise 8 Eylül 2025. Buna göre öğrenciler, 80 günlük tatil yapacak.
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK? YAZ TATİLİ NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayınladığı 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimine göre, öğrenciler 20 Haziran'da alınacak karneler ile yaz tatiline girecek. 2025-2026 eğitim öğretim yılı ise 8 Eylül'de başlayacak.