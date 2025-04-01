Okullar ne zaman kapanacak? 2025 Yaz tatili ne zaman başlayacak?

Yaz tatili yaklaşıyor. Öğrenciler eğitimlerinde son haftalarını yaşarken, okulların ne zaman kapanacağı konusu da araştırılanlar arasında yer aldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) eğitim takviminde yer aldığı bilgilere göre, bu sene 20 Haziran 2025 tarihinde öğrenciler karnelerini alarak yaz tatiline başlayacak. 2025-2026 eğitim yılı okulların açılacağı tarih ise 8 Eylül 2025. Buna göre öğrenciler, 80 günlük tatil yapacak.