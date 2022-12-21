Yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler Ülke genelinde etkili olan soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle öğrenciler ve veliler 22 Aralık günü okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. 22 Aralık yarın okullar tatil mi sorusuna cevap aranıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik açıklamaları yakından takip ediliyor. 21 Aralık'ta Kahramanmaraş, Adana'da okullar tatil edildi. 21 Aralık Çarşamba günü birçok il ve ilçede kar tatili edilmesi nedeniyle okullarda yarın tatil olup olmayacağı da merak kazandı. Peki, 22 Aralık 2022 Perşembe günü okullar tatil edilecek mi? 22 Aralık kar tatili edilen iller hangileri? İşte ayrıntılar...

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