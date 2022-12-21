Yarın okullar tatil mi? 22 Aralık Perşembe kar tatili olan il ve ilçeler

Bugün okulların nerelerde tatil edildiği gelen açıklamalar ile yanıt buldu. Soğuk hava şartları nedeniyle bazı ilçelerden son dakika duyurular geldi. Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesi ile Adana Saimbeyli ve Tufanbeyli'de bir gün eğitim öğretime ara verildi.
22 ARALIK PERŞEMBE GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?
22 Aralık Perşembe günü kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil edilmesi bekleniyor. Ancak konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
21 ARALIK KAR TATİLİ OLAN İL VE İLÇELER
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ın Afşin Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe genelinde eğitim öğretime 21 Aralık Çarşamba günü ara verildiği belirtildi.
Adana
Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle tüm okullar 1 gün tatil edildi.
Feke Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada da ilçe merkezi dışındaki yerlerde ve taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.
Aladağ ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları dolayısıyla ilçe genelinde eğitim öğretime bugün ara verildiği belirtildi.