Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı, ne kadar sürecek? MEB 2025-2026 takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni eğitim takvimiyle birlikte öğrenciler ve veliler gözlerini bu yılın ilk ara tatiline çevirdi. Yoğun geçen sınav haftaları ve ders temposunun ardından kısa bir mola fırsatı sunacak olan ara tatil, tüm kademelerdeki öğrenciler için büyük merak konusu oldu. İlkokuldan liseye kadar milyonlarca öğrenci, bir haftalık tatil süresinde hem dinlenme hem de eksik derslerini tamamlama imkânı bulacak. Peki ilk ara tatil bu yıl hangi tarihlerde yapılacak, kaç gün sürecek ve tatil dönüşü okullarda dersler ne zaman başlayacak? MEB’in yayımladığı yeni çalışma takvimiyle birlikte tüm detaylar belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini paylaştı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği Kasım ara tatili tarihi belli oldu. Okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak.
Kasım tatili için geri sayım
MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı Eylül 2025’in ilk haftasında başlayacak. Öğrenciler, yoğun sınav ve ders temposunun ardından ilk molayı Kasım ara tatilinde verecek.
İlk ara tatil ne zaman?
Okullar ne zaman kapanacak?
MEB takvimi doğrultusunda ikinci dönem 16 Şubat 2026’da başlayacak. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.
2026 Dini ve Resmî tatiller de takvime eklendi
Yeni yılda öğrencileri hem ara tatiller hem de bayram tatilleri bekliyor. Ramazan Bayramı 19 Mart 2026 Perşembe arifesiyle başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Kurban Bayramı ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak.
Bunun yanı sıra 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da resmi tatil olarak yer alacak.
Geri sayım başladı: Ara tatile kaç gün kaldı?
Bugün itibarıyla (12 Ekim 2025) Kasım ara tatiline 26 gün kaldı. Veliler tatil planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler kısa bir nefes almanın heyecanını yaşıyor.
MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ
MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;
Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025
Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025
İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025
Okulların kapanışı:26 Haziran 2025
2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ
19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatili)
20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)
21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü
22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü
KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ
26 Mayıs 2026 Salı: Arife
27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü
28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü
29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü
30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü
1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili
23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı
19 Mayıs 2026 Salı: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı