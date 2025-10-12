Okullarda ilk ara tatil ne zaman? Kasım ara tatiline kaç gün kaldı, ne kadar sürecek? MEB 2025-2026 takvimi yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2025-2026 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini paylaştı. Öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği Kasım ara tatili tarihi belli oldu. Okullarda ilk ara tatil 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonlarıyla birlikte öğrenciler 9 gün tatil yapacak.





Kasım tatili için geri sayım

MEB’in yayımladığı çalışma takvimine göre yeni eğitim öğretim yılı Eylül 2025’in ilk haftasında başlayacak. Öğrenciler, yoğun sınav ve ders temposunun ardından ilk molayı Kasım ara tatilinde verecek.





İlk ara tatil ne zaman?

Birinci dönem ara tatil 7 Kasım Cuma günü derslerin bitimiyle başlayacak. 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında okullar tatil olacak. Hafta sonlarının da dahil edilmesiyle tatil süresi 9 güne çıkacak. Öğrenciler, 17 Kasım Pazartesi günü ders başı yapacak.





Okullar ne zaman kapanacak?

MEB takvimi doğrultusunda ikinci dönem 16 Şubat 2026’da başlayacak. İkinci ara tatil ise 16-20 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Eğitim öğretim yılı ise 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.





2026 Dini ve Resmî tatiller de takvime eklendi

Yeni yılda öğrencileri hem ara tatiller hem de bayram tatilleri bekliyor. Ramazan Bayramı 19 Mart 2026 Perşembe arifesiyle başlayacak ve 22 Mart Pazar günü sona erecek. Kurban Bayramı ise 26-30 Mayıs 2026 tarihleri arasında kutlanacak.





Bunun yanı sıra 1 Ocak Yılbaşı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı da resmi tatil olarak yer alacak.





Geri sayım başladı: Ara tatile kaç gün kaldı?

Bugün itibarıyla (12 Ekim 2025) Kasım ara tatiline 26 gün kaldı. Veliler tatil planlarını şimdiden yapmaya başlarken, öğrenciler kısa bir nefes almanın heyecanını yaşıyor.





MEB 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MEB 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında okullarda uygulanacak takvim ise şu şekilde;





Birinci Ara tatil (Kasım ara tatili):10-14 Kasım 2025

Yarıyıl tatili:19-30 Ocak 2025

İkinci ara tatil:16-20 Mart 2025

Okulların kapanışı:26 Haziran 2025





2026 RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ GÜNLERİ

19 Mart 2026 Perşembe: Arife (ikinci dönem ara tatili)

20 Mart 2026 Cuma: Bayramın 1. günü (ikinci dönem ara tatili)

21 Mart 2026 Cumartesi: Bayramın 2. günü

22 Mart 2026 Pazar: Bayramın 3. günü





KURBAN BAYRAMI TATİL TARİHLERİ

26 Mayıs 2026 Salı: Arife

27 Mayıs 2026 Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs 2026 Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs 2026 Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs 2026 Cumartesi: Bayramın 4. günü





2026 YILI DİĞER TATİL GÜNLERİ:

1 Ocak 2026 Perşembe: Yılbaşı Tatili

23 Nisan 2026 Perşembe: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs 2026 Cuma: İşçi Bayramı